Larach anuncia política de diálogo al asumir presidencia del Comité pro Santa Cruz





26/02/2023 - 08:04:12

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, anunció este sábado una gestión de apertura de diálogo con autoridades de gobierno, pero también aseguró que será firme en la defensa de la libertad y la democracia, además de impulsar una reforma de la justicia y luchar por el nuevo pacto fiscal. Larach juró como nuevo presidente cívico en reemplazo de Rómulo Calvo y dijo estar convencido que “el diálogo y la concertación con cualquier funcionario público que tenga poder de decisión, es la mejor forma de representar los intereses de la sociedad sin apelar, inicialmente, a la confrontación”. “Sentarse en una mesa con los actores políticos no nos hace traidores, es nuestra responsabilidad priorizar soluciones antes que la presión. No es tiempo de echar culpa, es tiempo de hacer, no hay tiempo para pensar en demandas mezquinas. Es tiempo de levantar la mirada y construir la Santa Cruz que soñaron nuestros antepasados y la que necesitan las nuevas generaciones que están dispuestas a empuñar banderas de tolerancias y libertad”, dijo en su primer discurso. Sin embargo, pidió no confundir ese mensaje porque aseguró que defenderá con vehemencia y firmeza cualquier medida o amenaza de conspire, atente y violente la libertad, la seguridad, el patrimonio natural y cultural de los cruceños. Manifestó que la libertad es el núcleo de haberse convertido en el departamento motor de la economía nacional y agregó que ese motivo los cruceños “somos especialmente rebeldes e irreverentes cuando se trata de defender la libertad”. Sostuvo que cuando el centralismo sabotea el modelo económico cruceño, está frustrando las esperanzas de miles de bolivianos que buscan oportunidades de prosperar en Santa Cruz. Anunció que esta nueva gestión se plantea un reto bastante ambicioso de enamorar a toda Bolivia e irradiar una epidemia de cruceñidad para encontrar un saludable entendimiento entre los bolivianos. Plantea que el esfuerzo sea equitativo incentivando un polo de desarrollo en cada departamento para que los recursos y la productividad no se concentren sobre en algunas regiones para que el empleo no solo surja en el oriente y para que el centralismo deje de ver a Santa Cruz como su enemigo eterno. La nueva gestión se propone cuatro pilares fundamentales: promover la unidad y mantener la cohesión; defender la democracia y la libertad, trabajar por una justicia imparcial, ecuánime, promover la seguridad jurídica y el Estado de Derecho contra los constantes avasallamientos. Ratificó respaldo a la necesidad de tener justicia imparcial apoyando el referéndum y que la Asamblea Legislativa apruebe una ley nacional para que los legislativos departamentales elaboren ternas autonómicas de candidatos para el Órgano Judicial. Anunció acciones para que antes del 2025 exista un nuevo Padrón Electoral ajeno a toda manipulación para respetar el voto del pueblo y en forma paralela realizar un trabajo en procura de un nuevo pacto fiscal para que los recursos económicos lleguen hasta los municipios más pequeños.