Fallece Bismarck Kreidler, un referente del periodismo deportivo





25/02/2023 - 20:21:42

El Deber.- Bismarck Kreidler Flores falleció este sábado a los 76 años de edad. El hecho fue confirmado por allegados a la familia. Se trata del periodista deportivo con mayor trayectoria, además fue escritor, abogado, político, presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, secretario de la embajada de Bolivia en Brasil, carnavalero y, entre otros, organizador del festival anual de bandas. Aunque aún no se conocen las causas del fallecimiento, se sabe que Kreidler padecía de hipertensión y diabetes. Además, hace algunos meses fue sometido a una cirugía de la cabeza en el hospital Japonés, que resultó exitosa. Sus restos serán velados en Las Misiones, según se conoció. Fue considerado uno de los mejores relatores de fútbol boliviano con el recordado equipo periodístico “Campeones del Deporte”. Llevó más de medio siglo en la radiodifusión, tanto en Bolivia como en Argentina. El también político era un amante de la música de banda, fue así que se convirtió en el organizador del Festival anual de Bandas. Como animador y locutor de programas deportivos, inició en Radio Centenario (1961) cuando el fútbol aún no se transmitía, pero poco tiempo después organizaron sus equipos periodísticos la citada emisora (también en Amboró y Grigotá) para relatar partidos del fútbol cruceño. Posteriormente vinieron las competiciones nacionales con la Copa Simón Bolívar. El mismo Kreidler, en una entrevista de hace algunos años, recordó que en aquellos tiempos debían realizar su trabajo al borde de la cancha porque no existían cabinas para los periodistas. “Ahí poníamos nuestras mesitas, el operador instalaba un cable para hacer posible la señal al aire. Después se armaron cabinas en la tribuna de general”. Sin embargo, el 31 de agosto de 1972 su vida dio un inesperado giro, por razones políticas tuvo exiliarse en la Argentina. Allí estudió en la Escuela de Periodismo de Salta porque el título de Periodista Deportivo era requisito para ejercer la profesión. Fue así que se convirtió en el relator principal de LV9 Radio Salta para los partidos de fútbol. “Para probarme si servía o no, me pusieron a transmitir el partido amistoso de selecciones Argentina - Paraguay. Aprobé con buena nota. Durante el Mundial ’78 hice cobertura a cuatro partidos para el diario El Tribuno: uno en Rosario y tres en Buenos Aires, incluyendo la final Argentina-Holanda”. Los viernes por las noches relataba boxeo. “Me tocó relatar la pelea del argentino Juan José Brizuela defendiendo el título de la categoría Mosca, en el famoso Luna Park, en Buenos Aires. También transmití partidos del Campeonato Nacional de Básquet”, puntualizó. El año 1978, retornó a su tierra natal. Se unió al equipo periodístico de otro grande de la radio: Bernardo Silva (Sucesos del Deporte), pero al poco tiempo Kreidler creó su propio equipo: Campeones del Deporte, con transmisiones en Radio Marítima y en Televisión Universitaria. Ese equipo estaba conformado por Bismarck Kreidler en los relatos (el alterno era Fernando Quiroga), Delfo Limpias en comentarios, Alfonso Quiroga en información, más Vito Lavadenz y Ricardo Maturana, y Roque Peña, que iniciaba el trabajo dos horas antes de los partidos desde estudios de la radioemisora con pronósticos y premios en base a una gran participación de los hinchas. Con Campeones del Deporte se trasladó a Radio El Mundo, que tenía una potente onda corta con llegada a todo el país y al mundo entero. “La respuesta de los oyentes fue sencillamente fantástica”, aseguró en ese tiempo el reconocido periodista. Kreidler hacía su aporte también en el diario El Mundo. Pero su pasión por el automovilismo lo llevó a crear el programa “Campeones de la Velocidad”, en canal 11 Televisión Universitaria, con cobertura a todas las competencias locales y nacionales, incluido el gran premio Integración del Oriente. Otro momento importante para Kreidler, acompañó a la Academia Tahuichi al Sudamericano sub-16 en Lima, Perú, donde se coronó campeón el año 1986, y luego a China, al Mundial de esta categoría. El idilio con los micrófonos acabó el año 1989, con el cierre del ciclo del programa a manos de Bismarck para dedicarse a la función pública. La vida de Bismarck Kleidler fue muy dinámica y de lo más diversa. De estudiante, fue dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL), y participó en los inicios del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR). En 1983 fue propietario y director de la radio “El Espectador”. En los años ‘90 fue elegido concejal municipal y luego presidente del Concejo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El 2000, por dos años, Kreidler asumió funciones como secretario de la embajada de Bolivia en Brasil. Escribió cuatro libros, Municipio Cruceño, Biografía de Pedro Rivero Mercado, Carnaval Cruceño y Mujeres en el Carnaval Cruceño. Hace 19 años que, con su comparsa “La Crema Camba”, organiza el Festival de Bandas. Bismarck Kreidler estaba casado con Ana Esperanza Moro, y era padre de Alfonsina y Martín Miguel. En el último tiempo estuvo ligado a El Deber Radio en las transmisiones de fútbol y en el programa “Los más buscados”. Desde 2011 tenía el programa “Santa Cruz en Marcha”, los fines de semana en emisoras de la capital y provincias cruceñas.