Alvaro García Linera: En Bolivia las pugnas internas están desangrando el proceso (de cambio)





25/02/2023 - 20:13:13

El Deber.- Para Álvaro García Linera, “las pugnas internas están desangrando el proceso (de cambio), liderado por el Movimiento al Socialismo (MAS) y advirtió de que, si no se resuelven, pueden echar por la borda las transformaciones de los últimos años. Entrevistado por el programa Radio la Pizarra, del español Alfredo Serrano Mansilla, el exvicepresidente del país, que radica en Argentina, habló de cómo ve la región y al ser consultado sobre la lectura política actual de Bolivia dijo que “lo que está fallando hoy son las peleas internas. Ahí está el problema. No tenemos problemas económicos de envergadura que le den fuelle o aliento a las fuerzas conservadoras. Lo que tenemos son pugnas internas, que están desangrando el proceso y donde hay un enorme peligro y es donde hay que trabajar”, señaló el compañero de fórmula de Evo Morales durante tres mandatos. “Estoy seguro de que si estas pugnas internas por liderazgos las resolvemos como se debe, democráticamente y de cara al pueblo, una victoria electoral en 2025 está garantizada, pero hay que resolver temas internos”, enfatizó García Linera. Más adelantó explicó que existe un liderazgo social y otro liderazgo político-estatal. “La escisión de esos dos liderazgos es la destrucción de nuestro proceso de cambio, la articulación, de alguna manera, de esos dos liderazgos es la continuidad garantizada de nuestro proceso. No es poco lo que está en juego, podemos echar por la borda una gran energía y combustible que hay en el ámbito social y económico por desavenencias en el ámbito político dirigencial y eso sería terrible e imperdonable y tenemos que sumar esfuerzos todos para encontrar una fórmula de articulación de estas dos grandes estructuras políticas sociales bolivianas”, agregó el exmandatario. García Linera también hizo un recuento de los últimos años en Bolivia e indicó que las grandes reformas se hicieron entre el año 2006 y 2010 - 2011. El diseño del estado, la economía y la sociedad “Esas reformas permitieron una tasa de crecimiento del 5% anual, permitieron multiplicar la economía en términos contables en casi cinco veces; de 9.000 a casi 42000 o 43.000 millones de dólares”, señaló. Indicó también que pese a los problemas ve con optimismo el modelo de gobierno impulsado por el MAS “Soy optimista, el progresismo en Bolivia tiene combustible, con las actuales reformas, para un gestión más. Es decir, de la que estamos ahora, una gestión más y en la siguiente gestión habrá que impulsar reformas audaces de segunda generación para pugnar por ampliar este proceso progresista otra década más, democráticamente por supuesto, pero el combustible para una segunda reforma todavía da para unos 5 o 7 años por delante”, sentenció el exvicepresidente, que es docente de la Universidad Nacional de San Martín, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires. “Se necesitan ciertas cosas a las que hay que estar atentos, tema de las reservas internacionales, tema del tipo de cambio... Son cosas sensibles, pero manejables dentro del horizonte progresista dominante hoy”, concluyó García Linera.