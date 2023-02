Juez niega acción de libertad para exdirigente cocalero César Apaza





25/02/2023 - 20:05:32

La Razón.- Tras casi cuatro horas de audiencia, el juez Enrique Cadena, denegó este sábado la acción de libertad que interpuso la defensa del exdirigente de Adepcoca César Apaza. Sin embargo, mientras una junta médica no determine lo contrario, el cocalero permanecerá internado en el Hospital de Clínicas. El director del hospital de Clínicas participó en la audiencia para dar a conocer la situación médica del dirigente cocalero, que hace unos días sufrió una embolia. El juez argumentó que al defensa de Apaza no presentó pruebas suficientes que demuestran los extremos denunciados para autorizar la acción de libertad. Cadena remarcó que serán los médicos los que definan la situación del cocalero y mientras tanto éste debe permanecer internado hasta recibir el alta médica. Asimismo, dijo que mientras continúe hospitalizado, deben respetarse sus derechos. “No existen medios de pruebas que este ejerciendo el Ministerio de Gobierno a través de sus policías (contra Apaza). O que exista una presión de los médicos para que informen y dispongan su restitución a la cárcel, pero no se presentaron pruebas”, remarcó el jurista.



Salud del cocalero El director del Hospital de Clínicas, Jhonny Ayllón, participó en la audiencia y afirmó que se alista una segunda junta médica para determinar con certeza el estado de salud del cocalero. “Vamos a continuar con otras valoraciones y después realizar otra junta médica definitiva y con exámenes de laboratorio se podrá emitir un diagnóstico veraz”, dijo. El médico explicó que Apaza fue sometido a dos tomografías y que la familia solicitó una nueva prueba. El exdirigente de Adepcoca sufrió un accidente cerebro vascular la semana pasada y desde entonces permanece internado en el Hospital de Clínicas. Apaza fungía como presidente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, y en 2022 fue recluido de forma preventiva en Chonchocoro. Es acusado de participar en la toma violenta del mercado de coca de Villa El Carmen, el 8 de septiembre de ese año. El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que esa institución hace seguimiento permanente al estado de salud de Apaza.