CC denuncia que MAS solo quiere investigar al hijo de Arce y no la corrupción integral del litio





25/02/2023 - 15:44:02

Erbol.- La diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Lissa Claros, denunció que una facción del MAS, en su disputa interna, solo quiere investigar al hijo del presidente Luis Arce por la denuncia del diputado Héctor Arce, y no la corrupción integral de la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que desde agosto del año pasado ya fue puesta bajo sospecha de presuntos hechos irregulares. Claros dijo que en agosto de año pasado Comunidad Ciudadana hizo conocer la misma denuncia del diputado “evista” Héctor Arce, en sentido que el hijo del mandatario estaría interviniendo en contactos con las empresas interesadas en industrializar el litio. Lamentó que hasta ahora ni el MAS, ni la justicia menos el Ministerio Público quisieron avanzar en las investigaciones y acusó al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, de ser “cómplice” por encubrir antes a Evo Morales, ahora al gobierno del presidente Arce. La asambleísta sostuvo que ya son 1.300 millones de bolivianos que se han invertido en la supuesta industrialización y no hay ningún resultado concreto. Señaló que ahora el “MAS plantea formar una comisión para hacer una investigación únicamente al hijo del presidente Arce, obviando los actos de corrupción en relación a la planta de litio, donde no solamente es el hijo de Arce, como nosotros lo habíamos denunciado, hay corrupción a nivel del personal, del gerente de YLB, viceministerios y ministerios”. Dijo que como bancada de oposición no se prestarán a los juegos internos del MAS y por ello exigen realizar una investigación integral a través de una comisión, aunque está consciente que no existe voluntad política del oficialismo para investigar las denuncias contra YLB. “Si el MAS tendría la intención de fiscalizar ya hubiera iniciado el año pasado. Ahora ante la intención de que Evo Morales quiere tomar nuevamente el poder, sacan a luz este hecho, cuando ya tenían conocimiento y no hicieron absolutamente nada. Cuando denunciamos la semana pasada la inasistencia del ministro Franklin Molina, que sabemos que es cómplice del presidente Arce junto a su hijo que tiene negociados por detrás, de manera inmediata nos notificaron con una reprogramación del acto de fiscalización”, declaró. Ante la renuencia del ministro Molina de asistir a una comisión, anunció que plantearán una interpelación ante el pleno de la Asamblea para saber cuál es el alcance y cuál es el beneficio para el pueblo potosino y para los bolivianos de los futuros contratos por la explotación del litio a fin de que ese recurso natural no sea malbaratado nuevamente en desmedro de Potosí.