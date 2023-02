Asfi: No hay restricciones en las transacciones en dólares





25/02/2023 - 11:59:16

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) aclaró este sábado que no emitió ninguna instrucción a las entidades de intermediación financiera que establezcan restricciones en las transacciones en dólares americanos. La Asfi, en un comunicado público difundido hoy, remarcó que “no tiene atribuciones ni competencias para asumir tal determinación”. “Por tanto, se insta a la población a no dejarse sorprender por comentarios infundados y malintencionados que buscan generar un ambiente de incertidumbre innecesario , ratificando a su vez que el sistema financiero se mantiene sólido, solvente y no presenta ningún tipo de inconvenientes en el cumplimeitno de sus actividades cortidianas”.