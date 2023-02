¿Cómo operaron los guerreros digitales del MAS en las redes sociales? El informe completo de Meta





24/02/2023 - 23:18:53

Brújula Digital.- Aunque el denominativo de "guerreros digitales" generó algo de gracia en Bolivia, para Meta se tratan de personas vinculadas al MAS que desarrollaban una operación combinada para apoyar al gobierno y para silenciar a la oposición desde redes sociales haciéndose pasar como "medios de noticias". En su informe de "amenazas adversarias" del cuarto trimestre, Meta reporta que eliminó una "operación mixta" o "actividades adversarias coordinadas que infringieron diversas políticas al mismo tiempo" en Bolivia, en el lenguaje de Meta. La operación en cuestión está "vinculada al gobierno actual y con el partido Movimiento Al Socialismo (MAS)", se lee en el informe, incluyendo individuos que afirmaban ser parte de un grupo conocido como "guerreros digitales". ¿Qué son los guerreros digitales? En 2016, el gobierno de Evo Morales puso en marcha la dirección de Redes Sociales que dependía del viceministerio de Gestión Comunicacional. Ese año Morales afrontó su primera derrota electoral, un 51% del electorado le dijo No a otra reelección consecutiva como pretendía. Después culpó a las redes sociales de su abatimiento y de la amplificación del escándalo Gabriela Zapata, su expareja. Los "guerreros digitales" fueron reclutados para defender la gestión de Morales y posicionar la reelección. En menos de tres meses se graduaron 80 ciberactivistas y recibieron la misión de trabajar desde sus teléfonos móviles. Sólo ese año se reclutaron a 500 "ciberactivistas" del Gobierno que crearon páginas, perfiles, grupos y contenidos falsos para apoyar al gobierno de turno. Varios de ellos se graduaron en eventos que fueron públicos. Según dijeron entonces eran "voluntarios" que no percibían sueldo alguno; sin embargo, la mencionada dirección funcionaba con un presupuesto de hasta Bs 8 millones. Con la renuncia de Evo Morales y su huida a México en 2019, varios de los "guerreros digitales" fueron identificados, despedidos o procesados por difundir mentiras durante el gobierno de Jeanine Añez. Sin embargo, la estructura logró mantenerse desde la clandestinidad y se concentró en la región de Chapare y en Argentina. Con la victoria de Luis Arce en noviembre de 2020, los "guerreros digitales" recuperaron otra vez terreno y continuaron operando. ¿Cómo operaban? En su informe, Meta señala que este grupo "incurrió tanto en comportamiento inauténtico coordinado como en reporte masivo (o reporte abusivo coordinado) en apoyo al gobierno boliviano y para criticar e intentar silenciar a la oposición. Esta operación operó en varios servicios de Internet, incluyendo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Telegram y sitios web asociados con sus propias marcas de 'medios de noticias'". ¿Qué es el comportamiento inauténtico coordinado (CIB, en inglés)? Para Meta, son esfuerzos coordinados para manipular el debate público para un objetivo estratégico en el que las cuentas falsas son fundamentales para esa operación. En cada caso, las personas se coordinan entre sí y usan cuentas falsas para engañar a otros sobre quiénes son y qué están haciendo. "Cuando investigamos y eliminamos estas operaciones nos enfocamos en el comportamiento en lugar del contenido, sin importar quién está detras de ellas, qué publican o si son nacionales o extranjeros. Además, Meta realiza un estricto seguimiento a las páginas eliminadas. ¿Qué son los informes masivos o los informes abusivos coordinados? Meta explica que elimina la actividad de informes masivos cuando encuentra "redes antagónicas que se coordinan para abusar de nuestros sistemas de informes para eliminar cuentas o contenido incorrectamente de nuestra plataforma, generalmente con la intención de silenciar a otros". Más de 1000 cuentas eliminadas Meta eliminó 1041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas en Instagram por violar políticas contra el comportamiento no auténtico coordinado e informes masivos. Esta cadena se originó en Bolivia y se centró en las audiencias nacionales del país. Las personas detrás de esta red participaron en lo que Meta llama una "operación combinada: actividades antagónicas coordinadas que violaron varias políticas a la vez". "Como parte de los esfuerzos de CIB (comportamiento inauténtico coordinado), utilizaron cuentas falsas para administrar páginas que se hacían pasar por medios de comunicación independientes, llevar a las personas a sitios web fuera de la plataforma y publicar y amplificar contenido para que pareciera más popular de lo que era. Como parte de los informes abusivos coordinados, esta red uso algunas de las cuentas falsas para presentar una gran cantidad de informes falsos, incluso contra las páginas de medios de noticias y miembros de la oposición en un intento de eliminarlos y silenciarlos". Esta operación, continúa el informe, se ejecutó en muchos servicios de Internet, incluidos Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Telegram y sitios web asociados con sus propias marcas de "medios de noticias". También se informó públicamente que las personas detrás de este esfuerzo trabajaban desde una oficina “búnker” en Santa Cruz, Bolivia. Allí, entre otros lugares, coordinaron sus esfuerzos para usar cuentas falsas para publicar en apoyo al gobierno boliviano y para criticar y hostigar a la oposición. Principalmente publicaron comentarios, memes y enlaces en español a favor del gobierno a los sitios web fuera de la plataforma de esta operación. En un probable intento de evadir la detección, esta red entremezcló contenido político con publicaciones no políticas sobre noticias y eventos locales. Facebook veta a los "guerreros digitales" del MAS En su informe, señala que Meta encontró esta actividad como parte de una investigación interna sobre presuntos reportajes masivos en la región. "Nuestra investigación se benefició de los informes de código abierto sobre una parte de la actividad de esta red", detalla. "Aunque las personas detrás de esta operación intentaron ocultar sus identidades y coordinación, nuestra investigación encontró vínculos con el actual gobierno boliviano y el partido Movimiento al Socialismo o MAS, incluidas personas que afirman ser parte de un grupo conocido como "Guerreros Digitales". Prohibimos a este grupo de nuestros servicios". Inversión de más de $us 1 millón El informe también detalla que este grupo creó 1041 cuentas de Facebook, 450 páginas, 14 grupos y 130 cuentas en Instagram. Al menos 2,3 millones de cuentas siguieron una o más de estas páginas, alrededor de 57 mil cuentas de unieron a uno o más de estos grupos y al menos 23.000 cuentas siguieron una o más de las cuentas falsas en Instagram. Al menos $us 1,1 millones fueron gastados en anuncions en Facebook e Instagram, pagados mayormente en moneda boliviana. El gobierno de Arce demanda "transparencia" a Facebook La ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, afirmó que Meta debió “consultar” con el Gobierno la supuesta vinculación con cuentas de activismo políticos falsas antes de hacerlo público y demandó transparencia al gigante tecnológico. “Creo que amerita tener ese debate y exigir a esta entidad (Meta) transparencia y claridad respecto a las políticas que adopta, y claridad respecto a determinaciones arbitrarias que toma, porque mínimamente para hacer declaraciones de esa naturaleza debieron consultar, si van a hacer declaraciones relacionadas a un Gobierno democráticamente electo, pues, mínimamente, debieron hacer las consultas correspondientes para ver si es que existe vinculación o no con instancias de nuestro Gobierno nacional”, cuestionó. La funcionaria consideró “misterioso” que Meta asuma esta decisión contra dos países que tienen gobiernos de izquierda, en relación a Bolivia y Cuba. “Esto es una exhortación a Facebook, más allá de lo que declare misteriosamente en relación a dos gobiernos de izquierda. Misteriosamente digo, porque, realmente, habría que preguntarse ¿cuáles son sus criterios por los que ha llegado a esa conclusión y a ese tipo de informes?”, cuestionó y anunció que se pedirá “el informe correspondiente respecto a lo que está señalando esta institución, vinculada al manejo de las cuentas de Facebook”.