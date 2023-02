El Borrador Mágico de Google Fotos llega a todos los móviles Android





24/02/2023 - 18:25:13

Gizmodo.- Si te enamoró la herramienta Borrador Mágico de los Pixel, pero no tienes un Pixel, estás de enhorabuena... más o menos. Google acaba de anunciar que la popular herramienta de edición estará disponible para todos los móviles Android. La única condición es tener una cuenta en Google One. El borrador mágico es probablemente una de las mejores funciones de los móviles Pixel. Permite, como su propio nombre indica, borrar de una foto elementos que no queremos que aparezcan, reemplazando su presencia con el mismo fondo sobre el que estén. En realidad es una especie de versión para móviles del tampón de clonar o la herramienta reparar de Photoshop, pero con algo más de IA para que no se noten los objetos eliminados. Dependiendo del fondo puede funcionar mejor o peor, pero en la mayor parte de casos hace honor a su apelativo de “mágico”. El caso es que hasta ahora solo estaba disponible en los Pixel y surgió la hipótesis de que era porque los cálculos precisaban del procesador Tensor de los teléfonos de Google. Nada más lejos de la realidad. Se trataba de una cuestión de dotar a los Pixel de algo exclusivo y nada más. De hecho sigue siendo exclusivo como herramienta gratuita, porque el resto de móviles Android solo podrán disfrutar de la herramienta de Google Fotos si tienen una cuenta de pago en Google One. Esto en realidad no es tan raro a poco que usemos Google Fotos para acumular todas las imágenes de nuestra vida. Aparte del borrador mágico, Google Fotos tendrá también un nuevo filtro HDR aplicable ahora a vídeos (hasta ahora lo era solo a fotos estáticas). Los clientes de Google One en Estados Unidos, Europa y Canadá también tendrán envío gratuito en las fotos que quieran imprimir.