Joaquín Sabina llega a Latinoamérica para su gira más esperada





24/02/2023 - 18:14:03

DW.- El cantautor español Joaquín Sabina empieza este sábado (25.02.2023) con un primer concierto en el Estadio Nacional de Costa Rica su gira "Contra todo pronóstico", que le llevará también a Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rosario, Montevideo y, ya en octubre y noviembre, tras recorrer España, a San Juan de Puerto Rico, Ciudad de México, Guadalajara e, incluso, Nueva York y Miami. Con 74 años recién cumplidos, "de vuelta de todo y curado de espantos por viejo y por diablo", el autor de temas universales como 'Y nos dieron las diez' anunció a principios de febrero mediante un comunicado su regreso a los escenarios "para deleite de sí mismo y de su público". Se trata de unas "citas imprescindibles de este superviviente que nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos", añadía la nota. Sin el cantautor no se entiende la música en España del último medio siglo, desde sus primeros discos, 'Malas compañías' (1980) y 'La mandrágora' (1981). O desde que su voz se colara en todos los hogares a través de la sintonía del programa de cocina 'Con las manos en la masa'. Sabina tiene también un ejército de seguidores en Latinoamérica. Junto a Joan Manuel Serrat recorrió el continente en 2007 con la gira "Dos pájaros de un tiro", que sumó más de setenta conciertos y a la que siguió la grabación del álbum 'La orquesta del Titatic" y la gira "Dos pájaros contraatacan", en 2012. Tras la retirada de los escenarios de este, Sabina recoge el testigo como uno de los cantautores españoles más seguidos en Latinoamérica. La gira actual viene precedida, tras unos años de pausa en la carrera del artista, del éxito del documental biográfico 'Sintiéndolo mucho', del cineasta español Fernando León de Aranoa. El propio Sabina, fue distinguido recientemente junto al cantante Leiva con el Goya a la mejor canción original por la que da título al filme. En el documental, Sabina habla abiertamente de su miedo escénico, que persiste pese al medio siglo de carrera a sus espaldas y a estar considerado una figura esencial de la música popular española contemporánea. Sabina llevaba sin componer una canción desde 2016, fecha de la publicación de su álbum 'Lo niego todo', y ha sufrido desde entonces problemas médicos y una aparatosa caída desde el escenario. Fueron Leiva y el proyecto de hacer un documental con la grabación de los últimos trece años de su vida los que sacaron al artista del dique seco en el que se sumió con la pandemia. El cantante no acudió a la gala, la misma en la que fue premiada la película 'Argentina, 1985', pero Leiva recordó que hace justo un año estuvieron tocando juntos en la anterior edición de estos premios, celebrada en Valencia. Con la gira, Sabina da por concluido su reciente periodo a puerta cerrada y abre de nuevo "la cantina de sus directos", con "rituales multitudinarios" en los que el cantautor presentará en vivo sus canciones. Algunas de las cuales son "himnos universales adheridos a la genética de la cultura popular de varias generaciones", dice el comunicado en que se anunciaba la gira. Desde DW le pedimos entonces una entrevista. Pero no le gusta dar entrevistas. Está comprobado.