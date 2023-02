Mátala: La canción del mexicano Alejandro Fernández que desató un escándalo en Viña del Mar





24/02/2023 - 18:07:02

RT.- El cantante mexicano Alejandro Fernández provocó esta semana una fuerte controversia al interpretar en el Festival de Viña del Mar (Chile) su canción 'Mátala', ya que organizaciones feministas lo denunciaron por hacer apología del femicidio. "Si quieres disfrutar de sus placeres / consigue una pistola si es que quieres / o cómprate una daga si prefieres / y vuélvete asesino de mujeres", dice parte de la letra de una canción que abunda en estereotipos machistas. En sus primeras estrofas, por ejemplo, considera que "no hay golpe más mortal para los hombres / que el llanto y el desprecio de esos seres (las mujeres)". Luego "aclara" que hay que "matarlas" pero con "sobredosis de ternura"; asfixiarlas "con besos y dulzuras", y regalarles flores porque "no hay una mujer en este mundo / que pueda resistirse a los detalles". Esta es una de las canciones clásicas del repertorio del mexicano, ya que la grabó en 2003 y se ha negado a dejar de interpretarla, a pesar de que no es la primera vez que genera polémicas. Una de las primeras en pronunciarse fue la exministra de Desarrollo Social de Chile, Karla Rubilar, quien advirtió que, en un país que vive el flagelo de los femicidios, no debería aplaudirse una canción que convoca a matar a las mujeres, aunque sea metafóricamente. "No debería tener la vitrina del Festival, quizá digan que exagero pero enero de 2023 es el inicio de año con más femicidios desde 2008. No cuesta nada cambiar la letra. Hay artistas que ya lo han hecho. No normalicemos algo tan grave. Es un debate que vale la pena dar", dijo en sus redes sociales. La violencia contra mujeres tiene distintas manifestaciones, entre ellas, la simbólica. Hoy Alejandro Fernández cantó en el #FestivalDeVina "Mátala", una balada que hace apología de los femicidios. La transmisión fue emitida por @TVN y @canal13 pic.twitter.com/58WiU8nlUq — Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (@MujeresRed) February 22, 2023 Repudio Varios usuarios recordaron el caso de la banda mexicana Café Tacvba, que dejó de interpretar "Ingrata", una canción de despecho masculino que, en su última estrofa, advierte: "por eso ahora tendré que obsequiarte / un par de balazos pa' que te duela / y aunque estoy triste por ya no tenerte / voy a estar contigo en tu funeral". La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, por su parte, explicó que Fernández ejerció violencia simbólica en el escenario de Viña del Mar, uno de las citas musicales más importantes de América Latina. "Ni irónica ni metafóricamente: la violencia contra mujeres es un problema latente en nuestra sociedad, urgente de erradicar y tiene diversas manifestaciones. ¡Saca la misoginia de tu línea editorial!", reclamó. Otras mujeres explicaron que la apología del femicidio es inaceptable en los tiempos actuales, cuando ya se habla de manera cotidiana del tema y se exigen políticas públicas que frenen las violencias contra las mujeres. "La producción del festival debería responder por permitir (la canción). Basta de trivializar la violencia de género. Esa canción debe estar proscrita del repertorio de cualquier cantante con un dedo de frente", señaló un usuario. "Me da una rabia infinita que Alejandro Fernández haya cantado 'Mátalas' en el Festival de Viña, después de todo lo que ha pasado respecto a asesinatos de mujeres en el país. Es una real falta de respeto que continúen interpretándose letras como esa", denunció otra, mientras que una más consideró que este tipo de canciones ya deberían estar proscritas.