Concejo cruceño declara a Galindo persona no grata; ella dice que no es grata para el fascismo





24/02/2023 - 17:30:52

Página Siete.- El Concejo Municipal de Santa Cruz, mediante voto unánime, declaró persona no grata a María Galindo, integrante de Mujeres Creando, por referirse al escudo de esa región, durante el corso de carnaval. Ella, en sus redes sociales, dijo que no es grata para el “fascismo”. “Declarar persona no grata a la Sra. María Renée Galindo Nedder, por sus declaraciones vertidas en el ‘corso cruceños’ de fecha 18 de febrero del 2023. Siendo un total irrespeto hacia la identidad histórica cultural del departamento de Santa Cruz y de la gente dentro de su territorio, que se identifican y valoran sus símbolos”, detalla la resolución. Tras la declaratoria, Galindo manifestó, a través de sus redes sociales, que es no grata para el “fascismo” y el “colonialismo”. “No grata para el fascismo. No grata para el colonialismo. Grata para las rebeldías cunumis”, escribió. Durante el corso cruceño, Galindo se refirió al escudo de Santa Cruz. “Este es un escudo copiado de una región de España. (...) Este es un escudo colonial, vacío y triste para Santa Cruz”, expresó. Ante aquello, la vicepresidenta del Concejo, Lola Terrazas, y la concejal de Comunidad Autonómica, Noemy Centellas, presentaron el proyecto para declarar persona no grata a Galindo. La decisión fue aprobada ayer.