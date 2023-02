FEXCO 2023 será del 7 al 18 de junio en Alalay; ICAM y Alcaldía se dan la mano





24/02/2023 - 17:28:41

Opinión.- La FEXCO 2023 tendrá lugar entre el 7 y 18 de junio en el recinto Alalay. Ello, tras que la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) y la Alcaldía de Cochabamba acordaran hoy, en el marco de un convenio interinstitucional, realizar el evento ferial. “¡Prepárate! Se viene la FEXCO2023: ¡la Feria Exposición Multisectorial Internacional más esperada e importante de Cochabamba para conectar al país con el mundo! Nuestra cita es del 7 al 18 de junio, en el Recinto Ferial Alalay. ¡¡¡Estamos trabajando en cada detalle para ofrecerte negocios, conocimiento, experiencia e innovación!!!”, reza la publicación de la ICAM en sus redes sociales. La nueva alianza entre la ICAM y la Alcaldía de Cochabamba surge luego de que la Feicobol y la ICAM resolvieran, de forma consensuada, dejar sin efecto la asociación accidental creada para organizar el evento empresarial. Esto, a raíz de una demanda penal presentada por la Alcaldía contra exdirectivos de la Feicobol por la organización del evento. La ruptura de esta asociación avanzó a pesar de que la demanda penal fue levantada, según se conoció desde la Municipalidad. El 15 de diciembre de 2022, el alcalde Manfred Reyes Villa informó que la feria, uno de los eventos económicos más importantes de la región, sería organizada por la Alcaldía junto a la Feicobol y la ICAM. La Feicobol no será parte de la Fexco 2023 Los Tiempos.- La fundación Feicobol dio a conocer que se disolvió el convenio que tenían con la Cámara de Industria, Comercio y Servicios (ICAM) y la Alcaldía de Cochabamba para la organización la Feria Exposición Internacional de Cochabamba (Fexco), por lo que no serán parte de la versión ferial 2023 anunciada para esta gestión por la Alcaldía. "La asociación accidental con la (ICAM) se disolvió y eso llevó a que se disuelva el convenio con la Alcaldia", sostuvo la gerente de la fundación Feicobol, Eunice Achá. Asimismo, señaló que la Feicobol continuará con sus actividades feriales, aunque no dio a conocer el lugar, ni las fechas.