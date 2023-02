Diputada evista dice que los medios estatales reciben mucho dinero





24/02/2023 - 16:52:23

Página Siete.- La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gladys Quispe, de la facción evista, manifestó que los medios estatales reciben mucho dinero y que no existe coordinación, por lo que tiene poco alcance. “Nos parece que 93 millones (de bolivianos) solamente para los medios estatales es mucho, no vemos respuesta, en los sectores del área rural no vemos una respuesta, en algunos sectores ni tenemos medios estatales o hay Rpos (Radios de los Pueblos Originarios) que no tiene el alcance que quisieras que tuviéramos”, dijo la oficialista, en reporte de la ANF. En el Presupuesto General del Estado (PGE) detalla que para los medios estatales, en total, se destinan 91,7 millones de bolivianos. Este dinero se destina a Bolivia TV, red Patria Nueva, Rpos y Ahora el Pueblo. La parlamentaria recomendó al Viceministerio de Comunicación trabajar de manera coordinada con las Rpos, para que tengan mayor alcalce. Agregó que debe haber una mejor redistribución de los recursos. “Tenemos información de que algunas Rpos y radios comunitarias estarían siendo acalladas, y eso es preocupante. (...) Se tiene que trabajar en un marco de coordinación”, complementó.