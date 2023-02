Salud: Bolivia reporta 9.613 pacientes con dengue





24/02/2023 - 09:06:13

El Ministero de Salud informó que en Bolivia los casos acumulados de dengue en Bolivia alcanzan a 9.613. Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de contagiados con 7.212. Mientras, Beni reporta 1.068, Tarija 712, La Paz 282, Pando 67, Chuquisaca 166 y Cochabamba 106. El reporte del jueves establece 285 nuevos casos. Según información oficial, el total de fallecidos alcanza a 29. Tosferina Sobre los casos de tosferina o coqueluche, Salud informa que solo cuatro casos están activos, a la fecha. El reporte establece un acumulado de 276, de los cuales 187 son menores de 5 años y 89 mayores de ese rango de edad. De los 276 casos acumulados, 269 contagiados se recuperaron. Se lamentaron tres fallecidos. Viruela del mono El informe oficial establece que, en el caso de la viruela del mono, en Bolivia no tiene pacientes activos a la fecha. El acumulado asciende a 264 pacientes que se contagiaron de la enfermedad y a la fecha todos se recuperaron. De total de casos acumulados, Santa Cruz reportó 236, Cochabamba 15, La Paz 9, Oruro 1, Potosí 1 y Chuquisaca 1 Tarija, Beni y Pando no reportaron casos positivos. En la jornada de ayer, no se presentaron personas contagiadas. Covid a la fecha se aplicaron 15.789.040 dosis de la vacuna contra el Covid-19 y se reportó 156 casos positivos de la enfermedad, mientras que los pacientes con dengue llegan a 9.613. El acumulado nacional de pacientes recuperados asciende a 1.156.358. Asimismo, Salud informó que se efectuaron 3.788 pruebas, de las cuales 156 son positivas. Los nuevos contagios de esta jornada son: Santa Cruz 11, Cochabamba 40, La Paz 73, Chuquisaca 13, Tarija 1, Potosí 9, Oruro 9, Beni 0 y Pando 0. No se lamentó el fallecimiento de personas a causa del virus y la tasa de letalidad alcanza a 0.1%.