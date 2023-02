Medvédev: Rusia ganará en Ucrania aunque tenga que ir hasta las fronteras de Polonia





24/02/2023 - 08:45:13

DW.- "La operación especial ya lleva un año. Un año en que nuestros militares restablecen el orden, la paz y la justicia en nuestra tierra, protegen a nuestra gente y aniquilan las raíces de neonazismo", afirmó el expresidente ruso Dmitri Medvédev este viernes (24.02.2023) en su canal de Telegram. "Alcanzaremos la victoria", aseveró, al reconocer que "todos queremos que esto suceda lo antes posible. Y ese día llegará". Sin embargo, recalcó la importancia de "cumplir todos los objetivos de la operación militar especial", como llama Rusia a la invasión de Ucrania. "Alejar las amenazas de las fronteras de nuestro país lo más posible, incluso si se trata de las fronteras de Polonia", aseguró, antes de señalar que esto será necesario "para que el mundo logre la tan esperada tranquilidad". Según el exmandatario ruso, el avance de las tropas rusas obligará a los adversarios a entablar negociaciones "que serán difíciles y tensas". "Ante todo, porque los participantes formales de las negociaciones por la parte de nuestro enemigo son unos, y los jefes de hecho, totalmente otros. Y el régimen de Kiev no tomará decisiones, ningún 'Zelenski', si todavía está vivo, ni su camarilla", afirmó. Medvédev explicó que "la decisión será tomada del otro lado del océano por aquellos que suministran armas a Kiev y envían dinero para apoyar los restos de la economía ucraniana". "Los motivos de los principales enemigos de nuestro país son evidentes: debilitar lo más posible a Rusia, desangrarnos durante largo tiempo. Por ello, no están interesados en poner fin al conflicto. Pero tarde o temprano, por ley histórica, lo harán. Y entonces se llegará a un acuerdo", dijo. Para el expresidente ruso, Kiev no aceptará ningún resultado de estas negociaciones, ya que "se arriesgarían a ser ejecutados el mismo día". "Los nacionalistas continuarán controlando a la camarilla que está en el poder, porque no tienen otra ideología que el neonazismo", alertó. Y por ello, de no derrotar totalmente a Kiev, este "volverá a provocar un nuevo conflicto". "Esto es algo que no podemos permitir", añadió.