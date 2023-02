Garantizan abastecimiento de gasolina y diésel, Santa Cruz consume más del 30% de carburantes





Bolivia tiene asegurado diésel y gasolina, para atender la demanda centrada en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Santa Cruz consume el 34% de diésel y el 31% de gasolina del total requerido en el mercado interno, informó el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, William Donaire. “El combustible está asegurado, siempre ha estado asegurado. Enero y febrero no hemos tenido mayores problemas, ahora, ya estamos trabajando para mantener esa autonomía de tres días de diésel y tres días de gasolina”, explicó en una entrevista en Bolivia Tv para desvirtuar rumores sobre falta de combustible. Según datos oficiales, Santa Cruz consume el 34% de diésel que demanda Bolivia, mientras que La Paz se queda con el 22% y Cochabamba con el 16%. Santa Cruz también tiene la mayor demanda de gasolina con el 31%, seguida de La Paz con 26% y Cochabamba con el 17%. El resto se distribuye, en menor medida, en el resto de los nueve departamentos. “No hay mayores problemas, ni va a haber problemas de filas”, insistió y explicó que rumores difundidos en medios de comunicación activan una mayor demanda innecesaria. “Todo está controlado, no tenemos problemas, YPFB está realizando las importaciones que tiene que realizar, las refinerías están produciendo gasolina y diésel, no tenemos mayores problemas. Ya se ha iniciado la importación de crudo desde Argentina”, explicó. ABI