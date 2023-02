Crisis, negociados y la falta de leyes avivan los loteamientos en Tarija





24/02/2023 - 07:52:42

El País.- Los loteamientos ilegales en áreas rurales y el nacimiento de nuevas urbanizaciones no cesan en Tarija, estos incluso ya amenazan espacios considerados como zona de recarga hídrica, que son los que proveen de agua al valle central de Tarija. La preocupación es latente en diferentes instituciones y organizaciones sociales, que advierten que detrás de toda esta situación, influyen factores como la crisis económica en el campo, grandes negociados para loteadores y la falta de normativas específicas para ejercer control. El problema de los loteamientos ilegales en Tarija no es nuevo, pero se ha intensificado en esta última década, además, es una actividad que no solo se da en la capital chapaca, sino también en las provincias. El pasado miércoles, era el secretario de Planificación Territorial de la Alcaldía de Tarija, Joel Bass Werner, quien explicaba que los loteamientos y nuevas urbanizaciones que se crearon en la zona sur, como San Andrés y Guerrahuayco, amenazan las zonas de recarga hídrica, por lo que reconocía la necesidad de tener una reunión con instituciones del Gobierno nacional y Gobernación para definir líneas de acción para proteger estos espacios. La dirigencia campesina asegura que varias familias se vieron obligadas a vender sus terrenos debido a la crisis económica El INRA Desde el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) han coincidido en la necesidad de encarar un trabajo de protección en estas zonas, más tratándose de un espacio que tiene relación directa con el recurso hídrico para Tarija. Aclararon que de momento no han recibido una invitación formal, pero cuando la tengan, estarán presentes en el lugar convocado. La directora del INRA en Tarija, Evelyn Elías Arroyo, explica que la competencia de esta institución es netamente en el área rural y, en efecto, reconoce la existencia de puntos en conflicto en esta área considerada zona de recarga hídrica, esto debido a conflictos limítrofes entre San Andrés, San Pedro de Sola y Bella Vista, lo que ha derivado a que continúe avanzando los loteamientos ilegales. “No se ha podido resolver los conflictos de límites que se tiene en este sector, razón por la que se ha paralizado el proceso de saneamiento en esta zona, aspecto que ha permitido que proliferen las ventas indiscriminadas de terrenos. Pero esto también deriva de la misma permisibilidad que autoridades comunales otorgan en el lugar, ellas son las primeras que deberían limitar esta venta masiva de terrenos rurales, sin embargo, no sucede aquello”, manifestó. El INRA ver permisibilidad en los comunarios La titular del INRA lamentó que, una vez vendido el terreno, sean las autoridades comunales quienes acuden a esta institución para pedir que se reconozca la venta de terrenos o cambio de beneficiarios. “Desde asumí el cargo en noviembre del año pasado, estamos tratando de restringir este aspecto, porque este proceso de saneamiento no se ha concluido. Entonces, mientras no se concluya el saneamiento, nosotros vamos a evitar o limitar el cambio de beneficiarios o aceptar el registro de transferencias en la institución”, apuntó. Tomando en cuenta que el tema de loteamientos o venta de terrenos fraccionados no solamente es en Cercado, se consultó a Elías qué acciones de coordinación están encarando con los gobiernos municipales para frenar este ilícito, a lo que argumentó que esta tarea se ha tornado un poco complicada, justamente por la permisibilidad que existe por parte de los municipios. “Hay mucha permisibilidad de todas las instituciones, pero en principio de los municipios, que son los que se encargan de ampliar su mancha urbana, y en esos espacios es donde más loteamientos se ve. Hemos evidenciado que la gente que tiene sus terrenos titulados, lo que hace es venderlos y quienes lo compran no lo hacen para cultivo agrícola, como lo reconoce el INRA, sino que al estar dentro de la mancha urbana se cambia el uso del suelo y se fracciona”, explicó. Campesinos El dirigente de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas (Fsucct), Elvio Díaz, reconoce el incremento de loteamientos en el área rural. Sin embargo, detalla que por la difícil situación económica de las familias campesinas, debido a los factores climáticos, muchos de estos optan por vender sus terrenos y migrar a otras regiones, situación que es aprovechada por loteadores. En esa línea, Díaz se ratifica al cuestionar el trabajo del INRA y gobiernos municipales por controlar esta situación. Hace énfasis que muchas veces, como dirigencia campesina, incluso han sido amenazados por los loteadores a quienes los califica de “consorcios”, por el hecho que son varias personas las que están involucradas en estas tareas, de la cual incluso son parte abogados, que tienen contactos en las instituciones públicas encargadas de regular estos hechos. Un problema que también afecta a las provincias La Fedjuve ve falta de planificación Para el dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), Cristian Ventura, el que ahora se estén viendo amenazadas las zonas de recarga hídrica, obedece a la falta de planificación por parte de las autoridades competentes, además de un vacío legal que no fija las competencias claras tanto para municipio, Gobernación y Gobierno nacional. Ventura hace referencia que este crecimiento desordenado de la ciudad, es la muestra de la falta de planificación que ha habido en la ciudad de Tarija durante los últimos 20 años. Refiere que la ampliación de la mancha urbana ha sido solamente para legalizar asentamientos y las nuevas urbanizaciones, sin que antes haya algún ordenamiento de accesos o delimitación de vías. Enfatizó que la solución a todo este conflicto, es que los municipios ejecuten normativas y las hagan cumplir.