Había intento de asesinarme: Dirigente que arrojó la silla de Evo denuncia que fue chicoteado





23/02/2023 - 20:29:20

Página Siete.- Martín Choque Condori, encargado de Culturas del municipio de Uncía, en el norte de Potosí, denunció que fue chicoteado por afines al expresidente Evo Morales, después de que arrojó la silla donde iba a sentarse el exjefe de Estado. El dirigente sufrió múltiples agresiones y aseguró que había el “intento de asesinarlo” tras este inusual impasse con el exmandatario. “Como Evo vino en provocación, también vino preparado y justo como estuve ahí en el palco, me sorprendieron. Vinieron con su gente contratada, vestida de autoridades y me han golpeado, incluso la gente que acompaña a Evo Morales, porque maneja pagando la gente, vino preparado con gente contratada. Me hicieron daño, me han pateado, garroteado, había intento de asesinarme, por eso me han botado del palco”, relató Choque a Página Siete Digital. Según Choque, se llevaba a cabo el festival de la Qjonqjota en la población de Cala Cala, de donde es lugareño. El dirigente incentivó un evento en el cual también participó como jurado calificador para el segundo día del festival. En ese momento, un grupo de afines al exmandatario y el propio Morales, llegaron hasta esa región. El expresidente subió a la tarima y intentó acomodarse en la testera central para presenciar el festival, sin embargo, la silla en la que iba a sentarse fue arrojada por el dirigente. Choque explicó que el líder del MAS no había sido invitado y cuestionó que haya llegado con un afán proselitista a la región potosina. “Un grupo de afines a Evo llegó con banderas a la plaza (de Cala Cala). Esa fue mi reacción porque la cultura norte potosina y este evento es más cultural. Nosotros en carnaval (no hacemos) ninguna campaña política y esa fue la reacción. Esa fue una provocación del MAS”, dijo. Esta no es la primera ocasión en la que Morales sufre un altercado relacionado a una “silla azul”, pues en diciembre de 2020, una silla de similar color le fue arrojada en la cabeza al exjefe de Estado durante un encuentro en Lauca Ñ, en Cochabamba.