Arias aboga por la amnistía de presos políticos y la reconciliación entre bolivianos





23/02/2023 - 18:40:07

Cuando faltan tres días para que se cumpla el plazo que otorgó el Cabildo Nacional del 25 de enero al presidente Luis Arce para que libere a presos políticos, el alcalde Iván Arias abogó este jueves por la amnistía de políticos encarcelados y agregó que también es necesario “perdón y reconciliación” entre los bolivianos. “Necesitamos una amnistía, un perdón, una reconciliación”, afirmó Arias a los periodistas, después de la abrogación de la Ordenanza Municipal 046 de construcciones irrestrictas en diez zonas de la ciudad de La Paz. El miércoles (22), el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, recordó al primer mandatario que el sábado se cumple el plazo concedido por el Cabildo Nacional del 25 de enero para liberar a los presos políticos. Afirmó que el 14 de febrero envió una carta al jefe de Estado sobre los seis mandatos del cabildo y que incluye el apoyo a la reforma a la justicia. El alcalde Arias recordó el trato de la justicia a políticos de la oposición, entre ellos al dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, quien fue aprehendido en septiembre de 2022 y que ahora se encuentra esposado en la sala de emergencias del Hospital de Clínicas tras sufrir una embolia que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo. “Los de Adepcoca que son oficialistas pasean felices las calles. El señor de Adepcoca, César Apaza, se está muriendo porque tiene embolia, está engrillado, muriéndose en el Hospital de Clínicas”, protestó Arias.

También cuestionó que hasta la fecha no haya personas detenidas por incumplimiento del referendo del 21F, bloqueos camineros por personas afines al Movimiento Al Socialismo que impidieron el paso del oxígeno medicinal a los hospitales de La Paz en 2020, en la primera ola de la Covid-19, o por las amenazas de atentar la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la zona de Senkata de El Alto en 2019. “¿Hay un preso de quienes amenazaron con hacer volar Senkata, que afectaba a 250 mil personas? ¿Está preso el señor que dejó al país solo?, abandonó su puesto de trabajo, si tan revolucionario era. (El ex presidente de Chile, Salvador) Allende dio el ejemplo de cómo se defiende un mandato. ¿Está preso?, no está preso”, reprochó.



Ante esta situación se preguntó: “¿Hasta dónde puede llegar nuestro odio político, hasta dónde?” Por ello reiteró que él es partícipe de la amnistía, el perdón y de “tender puentes entre los bolivianos”, sobre todo en la actual crisis económica. Arias agregó que si los oficialistas y opositores comienzan a “hurgar la historia”, las cárceles se llenarían. Para el alcalde Arias la búsqueda de la reconciliación y perdón depende del presidente Arce y de toda la población, ya que se debe deponer actitudes. “Depende del Presidente y de deponer actitudes, todos. Yo no puedo seguir hurgando la historia, porque si yo hurgo la historia desde mi lado vamos a tener 20 mil gentes que tendrían que estar presas. Y si hurgamos de este otro lado, vamos a tener otras 20 mil y ¿qué vamos a hacer yendo a la cárcel todos?”, manifestó. Por otra parte, Arias consideró que el pedido de revocatoria de mandato del presidente Arce es inviable. “Lo del revocatorio se me hace que es inviable. No es un tema en el cual me voy a meter”, aseguró.