Un restaurante en Australia no dejó entrar a Russell Crowe y su novia por como estaban vestidos





23/02/2023 - 18:34:52

Infobae.- El actor ganador del Oscar, Russell Crowe fue rechazado en la puerta de un importante restaurante de Australia, por vestir ropa deportiva. Crowe se encontraba junto a su pareja, Britney Theriot, cuando intentaron ingresar al local de fusión japonesa Mr Miyagi, pero fueron rechazados por el anfitrión del lugar ya que vestían ropa deportiva luego de un partido de tenis. El lugar no permite la entrada a nadie que utilice ese tipo de indumentaria. El medio australiano The Age aseguró que en vez de crear un escándalo, Crowe tomó el rechazo con calma y se fue con Theriot a otro establecimiento cercano, en el cual tuvo un almuerzo muy agradable. El propietario de Miyagi, Kristian Klein, dijo que los estándares de vestimenta eran difíciles de hacer cumplir y que el miembro del personal que tomó la decisión el viernes no había reconocido a Crowe, lo que llevó a una “situación muy desafortunada para todos”. “Nos encantaría que viniera a cenar, nos encantaría tenerlo de vuelta”, dijo Klein a CBD. Nueva película Tras casi dos años y medio que se anunció el proyecto, ahora es realidad. Un thriller de terror del subgénero de exorcismos titulado El exorcista del Papa, inspirada en los casos reales del sacerdote Gabriele Amorth quien, durante mucho tiempo, fue el exorcista oficial del Vaticano y a lo largo de su profesión, llegó a ejercer en unos cien mil exorcismos en los recónditos más insospechados de todo el mundo, explicó Cinemanía. La película es dirigida por Julius Avery, de Samaritan y Overlord, en sustitución del gaditano Ángel Gómez Hernández (Voces), anunciado como primera elección a finales de 2020. Y quien se mantiene como protagonista principal, encarnando al padre Amorth, es Russell Crowe. El guion fue escrito por Chester Hastings, R. Dean McCreary y Evan Spiliotopoulos basándose en dos de las memorias escritas por el que fue el jefe del departamento de exorcismos del Vaticano, Un exorcista cuenta su historia y Un exorcista: más historias, y en las que Gabriele Amorth no escatimaba en detalles sobre sus experiencias más escalofriantes, comentó el medio. Producida por Screen Gems, 2.0 Entertainment y Loyola Productions, El exorcista del Papa se estrenará en Semana Santa, el miércoles 5 de abril.