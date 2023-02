Descubren que el Homo sapiens en Europa usó arcos y flechas hace 54.000 años





23/02/2023 - 18:29:27

DW.- Una cueva en el sur de Francia reveló evidencias del primer uso de arcos y flechas por parte de humanos modernos en Europa hace unos 54.000 años, mucho antes de lo que se conocía hasta ahora, según se detalla en un estudio publicado el miércoles (22.02.2023) por la revista Science Advances. El uso de arcos y flechas en África ha sido documentado en hace aproximadamente 70.000 años. Pero en Europa, la evidencia más antigua de este tipo era el descubrimiento de arcos y flechas en turberas al norte de Alemania, que se remontan a entre 10.000 y 12.000 años. Nuevos hallazgos en Francia El nuevo descubrimiento proviene de la Gruta Mandrin en el valle medio del río Ródano, al sur de Francia. La cavidad, estudiada por primera vez en 1990, tiene varias capas de restos arqueológicos que datan de hace 80.000 años. Tanto los neandertales y sus modernos "primos" -el Homo sapiens- habitaron dicha gruta de forma alternada, según los investigadores. La llamada "Capa E" se atribuyó a la presencia del homo sapiens hace unos 54.000 años y está interpuesta entre capas de varias ocupaciones neandertales. Objetos más refinados que los cuchillos Los expertos hicieron un análisis funcional de artefactos de piedra encontrados en la "Capa E" y que estaban más finamente elaborados que las puntas y cuchillos que estaban en las capas inferiores y superiores. Unas pequeñas puntas de pedernal fueron la clave, ya que otros elementos de arquería como la madera, fibras, cuero, resinas y tendones son perecederos y es muy raro que se preserven en los sitios europeos del paleolítico. Punta de una flecha Los investigadores reprodujeron las pequeñas puntas de pedernal encontradas en la cueva, algunas de ellas más pequeñas que un centavo de dólar, y las dispararon como puntas de flecha a animales muertos con la réplica de un arco. "No podíamos lanzarlas a los animales de ninguna otra forma que no fuera con un arco, porque eran demasiado ligeras y pequeñas para ser eficientes", explicó Laure Metz de la Universidad Aix Marseille y coautora del estudio junto con Ludovic Slimak de la Universidad de Toulouse. "Tuvimos que usar esta especie de propulsión. La única forma de que funcionara era con un arco", agregó Metz.

Fracturas que revelaron impactos Las fracturas en las puntas de pedernal fueron comparadas con las muescas encontradas en artefactos hallados en la cueva, lo que probó que fueron usadas como puntas de flecha: "Las fracturas en muchas de ellas, no en todas, eran de impacto. Y estas estaban en el final de la punta", agregó la experta. Metz dijo que los ocupantes de la gruta cazaban habitualmente caballos, bisontes, ciervos y otros animales, cuyos huesos se encontraron en su interior. Encuentros entre neandertales y Homo sapiens La evidencia sugería que los neandertales y los Homo sapiens posiblemente se encontraron en la zona en algún punto, aunque "no sabemos la naturaleza de dicho encuentro, si era agradable o no", añadió. Los neandertales que habitaron en la cueva del sitio de Mandrin continuaron usando armas tradicionales, como lanzas y no desarrollaron armas de empuje mecánico, explicó la experta. "Las tradiciones y tecnologías dominadas por estas dos poblaciones eran, de este modo, profundamente distintas, ilustrando una marcada ventaja tecnológica objetiva para las poblaciones modernas durante su expansión al continente europeo", concluyeron.