ONU exige la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania





23/02/2023 - 18:20:11

DW.- La Asamblea General de Naciones Unidas dio una nueva muestra del aislamiento internacional que vive Rusia y este jueves (23.02.2023) aprobó por una amplia mayoría una resolución que hace un llamado a la paz en Ucrania, a casi un año de la invasión ordenada por el régimen de Vladimir Putin. Kiev había insistido en las últimas horas que la comunidad internacional debía elegir entre "el bien y el mal". En una votación no vinculante, aunque con fuerte carga simbólica, la asamblea reunida en Nueva York aprobó con 141 votos a favor, 7 en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Nicaragua, Mali y Siria) y 32 abstenciones (China, India y buena parte de África), un texto que exige la "retirada inmediata e incondicional” de las tropas invasoras, el cese de las hostilidades y una paz "justa y duradera". El documento reafirma el apoyo a la soberanía ucraniana y a su integridad territorial, rechazando las pretensiones rusas de anexarse partes del país que están ocupadas, y exige a Moscú que respete "las fronteras reconocidas internacionalmente" de Ucrania. Rusia ha ocupado su poder de veto para impedir resoluciones vinculantes en el Consejo de Seguridad de la ONU. No repetir la reunión en 2024 "El próximo año no deberíamos reunirnos acá para conmemorar el segundo aniversario de esta guerra de agresión insensata", dijo el ministro de Exteriores de Japón, Yoshimasa Hayashi, durante el debate. "Rusia puede y debe ser detenida", apuntó su colega de Francia, Catherine Colonna, que agregó que este conflicto atañe a todo el planeta por ser una guerra que amenaza "la existencia de un estado en medio de un plan de dominación imperialista, y porque niega la existencia de fronteras". Un total de 73 países copatrocinaron la propuesta, entre ellos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y varios latinoamericanos, como Chile, Ecuador, República Dominicana y Uruguay. La resolución también recalca "la necesidad de alcanzar cuanto antes una paz general, justa y duradera en Ucrania, en consonancia con los principios de la Carta de Naciones Unidas".