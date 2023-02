Ribera: Aún no me notificaron, tengo mi casa anotada y mi cuenta congelada





23/02/2023 - 17:48:37

Página Siete.- Carolina Ribera, hija de la expresidenta Jeanine Añez, manifestó que aún no fue notificada con la resolución de rechazo a la investigación que se le inició desde el Ministerio Público. Además, dio a conocer que su casa está anotada y su cuenta, congelada. Ayer se filtró el memorial, que data del 15 de febrero, en el cual el Juzgado Anticorrupción y de Materia de Violencia Contra la Mujer Tercero de La Paz rechazó la investigación por el delito de supuesta legitimación de ganancias ilícitas en contra de Ribera. La indagación comenzó en julio del 2022. “Hasta hoy no he sido notificada con ese proceso, ni por la apertura ni rechazo del proceso (...). Espero que el fiscal confirme este rechazo, porque ellos tienen las formas de seguir amenazando y amedrentando. Sigo con mi cuenta congelada, sigo con un bien que tengo, anotado, que es de la herencia de mi padre”, declaró Ribera en contacto con Página Siete Digital. La hija de la expresidenta sostuvo que se abrieron una investigación por su activismo y las denuncias que hace en contra del Gobierno por los presos políticos. Agregó que el rechazo de la investigación es la muestra de que no encontraron nada en su contra y que solo buscan callarla. “No voy a descansar hasta ver a mi madre y los presos políticos libres. El rechazo de la investigación es la muestra de que han buscado todo y no han encontrado nada. Todos los regímenes autoritarios tiene el mismo libreto: meten presos a inocentes y amedrentar a sus familias”, sostuvo. La joven agradeció el apoyo de la comunidad y de la población que ayudó a que “el Gobierno se sienta presionado y desista de procesarla”, en un caso que no tenía “ni pies ni cabeza”. Complementó que esas muestras de afecto le dieron más ánimos para continuar con sus denuncias.