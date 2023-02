¿Evistas le temen a las primarias? Afirman que candidatura del MAS se definirá en un ampliado





23/02/2023 - 17:40:27

Página Siete.- El secretario Político del Movimiento Al Socialismo (MAS), Froilán Fulguera, aseveró que la candidatura de la sigla azul será definida en un ampliado nacional. Agregó que al momento no se barajan potenciales nombres. “La Dirección Política del MAS debe ser responsable en cualquier candidatura que pueda presentar, no es el momento (de candidaturas). Lo importante es buscar la unidad del proceso de cambio. La candidatura del MAS será definida en un ampliado, esa es la instancia orgánica, adelantarse a otras cuestiones es jugar con los sentimientos de algún potable candidato”, aseguró Fulguera, en contacto con Página Siete Digital. Con referencia a las primarias, el dirigente dijo que si se presentan otras postulaciones del MAS, las mismas deben cumplir con los requisitos establecidos en los estatutos. Sin embargo, reiteró que solo un ampliado dará mayor apoyo y proclamará al candidato. En 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) destinó 26,9 millones de bolivianos para las primarias. Las organizaciones políticas realizaron las internas, pero solo rarificaron candidaturas “únicas”, que ya estaban previamente definidas. Al respecto, el abogado constitucionalista Gonzalo Hidalgo detecta inmadurez política en las agrupaciones políticas. “Las primarias no tiene sentido en Bolivia y solo rarifican lo definido, la Asamblea Legislativa, a través de su Comisión de Régimen Electoral, debe ver la posibilidad de hacer una modificación a la legislación con respecto a las primarias, para que no se pierdan recursos económicos en lo que sería un acto simbólico”, indicó. Hidalgo señaló que el MAS, al ser el único partido con estructura nacional, debería profundizar sus procesos democráticos internos. Sin embargo, remarcó que las pugnas internas hacen que una facción de la sigla quiera definir su candidatura en un ampliado. “En el caso de Bolivia, las primarias han sido un error de legislación. El MAS actualmente pasa por un conflicto de liderazgos, este liderazgo se definirá entre Evo Morales y Luis Arce. Lo que está haciendo el ala evista es tratar de forzar que se defina la candidatura en un ampliado y no en las primaria”, complementó.