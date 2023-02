Casi en la quiebra, el transporte pesado habla de despidos y evalúa pedir condonación en deudas





23/02/2023 - 17:16:56

Erbol.- A dos meses de los bloqueos en Perú, los representantes del transporte pesado de Bolivia alertaron que el sector está casi en la quiebra, lo cual pone en riesgo las fuentes laborales de sus trabajadores y les impide pagar sus deudas con los bancos. “No tenemos para pagar sueldos, impuestos a la utilidad, impuestos municipales y el sector está prácticamente casi declarado en estado de quiebra”, lamentó el presidente de la Cámara de Transporte (Cadetran), Ramiro Sullcani. Señaló que no existe liquidez en este sector económico, tomando en cuenta que han sido afectados por los bloqueos en Santa Cruz el año pasado y ahora las protestas en Perú. Sullcani explicó que los camiones tienen choferes contratados y que, debido a esta situación económicamente, podrían ser despedidos al no poder pagarles el sueldo. Recordó que hay como 600 unidades varadas en Perú y lamentó que no haya existido una solución como un paso humanitario. También reprochó que el sector no tiene repuesta de la Cancillería sobre este tema. El dirigente de los choferes del transporte pesado, Pedro Quispe, sumó más de 100 días de perjuicios por los bloqueos en Santa Cruz y en Perú. Aseguró que el sector no tiene dinero para pagar sus deudas a los bancos. Quispe anunció que buscarán soluciones para los créditos bancarios, aunque rechazó la posibilidad de una reprogramación. Dijo que la intención de los camioneros es la condonación de multas e intereses.