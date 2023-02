Vocero: Siempre vamos a exigir que las Fuerzas Armadas y la Policía no deliberen





23/02/2023 - 17:12:35

Erbol.- En medio de la polémica por las reuniones de Evo Morales con excomandantes militares, el vocero presidencial Jorge Richter señaló que se trata de una posición electoral del exmandatario, pero recordó que por norma las Fuerzas Armadas y la Policía no pueden deliberar. “Desde el poder político siempre vamos a exigir que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no deliberen, porque eso es lo que la Constitución Política del Estado dice y señala”, manifestó. La polémica surgió después de que Evo Morales reveló que se reúne con militares del servicio pasivo y excomandantes para debatir un plan post bicentenario para las Fuerzas Armadas. La oposición acusó al expresidente de planear un “golpe de Estado”. Richter consideró que las reuniones de Morales son para estructurar su plan de gobierno hacia 2025, por lo cual su posición tiene una función electoral. Criticó que la oposición quiera vincular a Evo Morales con un presunto “golpe”, sin mencionar el caso de Luis Fernando Camacho, quien fue filmado cuando reveló que su padre había “cerrado” con militares en 2019. Consideró que son distintas las situaciones de Morales y Camacho, porque el expresidente tiene fines electorales, mientras que el excívico buscó quebrar el orden constitucional.