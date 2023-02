Prada: El presidente Luis Arce no aprobará ninguna amnistía porque no hay presos políticos en Bolivia





23/02/2023 - 17:02:12

De forma clara y firme, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este jueves que el presidente Luis Arce no aprobará ninguna amnistía porque no hay presos políticos en Bolivia y quienes cometieron delitos deben responder en la justicia para que no prime la impunidad. “No habrá ninguna amnistía, de que no habrá impunidad que es lo que se busca en el fondo con estas acciones, con este discurso, con estas declaraciones que usted (Rómulo Calvo) ha realizado el día de ayer. No hay presos políticos, y eso tiene que quedar claro; quienes han cometido delitos tienen que responder ante la justicia”, enfatizó la ministra durante una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo. Respondió así al dirigente cívico, Rómulo Calvo, quien a escasos días de culminar su mandato al frente del Comité Pro Santa Cruz, dijo el miércoles que el presidente tiene hasta este 25 de febrero para decretar la amnistías para los supuestos “presos políticos”, entre ellos el encarcelado Fernando Camacho, que es procesado por su participación en el golpe de Estado de 2019, además de cohecho y seducción de tropa por las transacciones financieras que realizó a cuentas de militares y policías. Durante la conferencia de prensa, Prada reforzó la postura del Ejecutivo. Recordó que varios de los procesados deben responder por los delitos que cometieron durante los últimos años, entre ellos por las quemas y saqueos que promovieron durante el paro que se realizó por 36 días, entre octubre y noviembre de 2022, pero también por la destrucción de cerca de una treintena de edificios de entidades públicas, entre ellas de la Fiscalía, de la Policía y la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño. “Atacaron varias instituciones públicas, además secuestraron y torturaron a un servidor público (Jorge Tellería, del Servicio de Impuestos Nacionales)”, recordó Prada. La ministra señaló que en Santa Cruz se ha impulsado un “matonaje que, lamentablemente, impulsan personas” como Rómulo Calvo “y que propician que nuestra ciudad sea tomada por delincuentes, por maleantes, por grupos vandálico que lo que generaron durante los días de paro, a fines del año pasado, fue terror y zozobra”. Prada aseguró que el pueblo boliviano conoce perfectamente quienes son los “verdugos de la democracia” y que solo piensan en sus “propios intereses, pero hablan a nombre de todos los cruceños”. “Le recuerdo (Rómulo Calvo), como lo he señalado muchas veces desde Santa Cruz y hoy desde aquí, que no vivimos en tiempos de pongueaje, que no tenemos dueños, ni patrones y que, por supuesto, hay un pueblo unido y organizado para defender nuestra democracia y para defender las conquistas del pueblo que han costado luto y dolor a muchas familias bolivianas”, aseguró. ABI