Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentraron el 88% de las remesas familiares en 2022





23/02/2023 - 12:47:30

Las remesas familiares alcanzaron un histórico récord de $us 1.437 millones en 2022. De ese total, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz recibieron el 88%, informó este jueves el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas. En conferencia de prensa, Rojas informó que en 2022 las remesas familiares se incrementaron en 2,7% ($us 38 millones), al alcanzar a $us 1.437 millones, respecto a la gestión 2021, cuando llegaron a $us 1.399 millones. Se trata de un valor en remesas familiares importante para el país y el más alto históricamente, luego de un contexto internacional afectado por la pandemia del COVID-19, “entre otros factores adversos”. “Durante la gestión pasada, el país ha alcanzado un récord histórico nunca antes visto en materia de remesas familiares (…) es el nivel más alto que se ha logrado por parte de nuestro país”, destacó. En 2022, las remesas provinieron principalmente de países como España (31,4%), Chile (21,6%), Estados Unidos (20,7%), Brasil (5,8%) y Argentina (4,7%), que en conjunto representan el 84,2% del total. Del total de las remesas enviadas, Santa Cruz recibió el 52%, Cochabamba 25% y La Paz 11%. “En conjunto estos tres departamentos son receptores de un 88 por ciento de los recursos que envían nuestros connacionales periódicamente, en este caso durante la última gestión (2022)”, afirmó Rojas. Las remesas familiares que envían los connacionales a los hogares de Bolivia son transferencias de dinero fundamentalmente en dólares americanos. Estos recursos tienen efectos positivos en la economía boliviana. “Incrementa el nivel de ingreso, ahorro e inversión de las familias receptoras; y, por su puesto, coadyuvan a dinamizar a la economía boliviana. En su conjunto, nos permite fortalecer el nivel de las Reservas Internacionales”, sostuvo. Para el presidente del Ente Emisor el récord en remesas en 2022 es resultado de la confianza generada por las políticas establecidas por el Gobierno del presidente Luis Arce, dirigidas a impulsar la demanda interna y propiciar mayor certeza en la estabilidad de la economía nacional. ABI