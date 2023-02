Balanza comercial de Bolivia alcanzó un superávit de $us 603 millones marcado por las importaciones





23/02/2023 - 12:37:34

A diciembre de 2022, la balanza comercial de Bolivia registró un superávit de $us 603 millones, marcado principalmente por la importación de suministros industriales y exportaciones de oro, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con el reporte estadístico, las exportaciones a diciembre de 2022 alcanzaron los $us 13.653 millones, mayor en 23% ($us 2.573 millones) a la registrada en similar período de 2021. En cambio, las importaciones a diciembre presentan un incremento de 36%, alcanzando los $us 13.049 millones. “De enero a diciembre de 2022, se establece que el mayor superávit comercial registrado, corresponde a suministros industriales, entre los que se destacan las exportaciones de oro”, detalla el informe del INE. Si bien el saldo comercial presenta una reducción en relación con igual período de 2021, esto se debe al incremento en la compra de combustibles, lubricantes y bienes de capital, categorías que contribuyen al fortalecimiento del aparato productivo nacional. En relación al intercambio comercial al mes de diciembre, los países que han contribuido al superávit fueron: India alcanzando los $us 2.023,0 millones por las exportaciones de oro, seguido de Colombia con $us 875,1 millones por ventas externas de torta y aceite de soya y Japón con $us 735,8 millones por la oferta exportable de zinc. ABI