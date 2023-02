Predio Santagro sigue en mano de los avasalladores desde hace 12 días





23/02/2023 - 12:31:41

El Deber.- El predio Santagro, ubicado en la provincia Guarayos, desde hace 12 días sigue en manos de los avasalladores. El domingo 12 de febrero, por segunda vez, de forma violenta un grupo de personas tomaron esta propiedad productiva y privada en la que hay cultivada 1.800 hectáreas de soya. Mario Aguilera, representante legal del predio, explicó que hasta el momento no se pudo conseguir la notificación para realizar el respectivo desalojo. Aguilera lamentó que, debido a la burocracia y a la falta de recursos de la justicia boliviana, todavía se sigue con los papeleos y no se tenga la certeza de cómo se encuentra el predio, los cultivos y la maquinaria agrícola que estaba en el lugar. “Vamos a trabajar en dos frentes. Con la Fiscalía nos enfocaremos en el ámbito penal para lograr la detención de los responsables de este delito y que se no reconozca los daños producidos en el lugar. También estamos haciendo las diligencias ante el tribunal agroambiental, para conseguir la orden de desalojo”, explicó Aguilera. El abogado sostuvo que, desde que fue tomando nuevamente Santagro, no se sabe qué cantidad de personas están en el lugar, pues no se puede llegar al lugar debido al control y violencia que ejercen los avasalladores a todos los que se acerquen a la zona en conflicto.