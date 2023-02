El padre de Neymar sale con la madre de uno de los mejores amigos del astro del PSG





Infobae.- Neymar da Silva Santos Júnior ha mantenido algunos cortocircuitos con su padre a lo largo de su carrera, que lo han llevado hasta a testificar en un juzgado de Barcelona para poner transparencia sobre su traspaso del Santos al Barcelona. El documental “Neymar, el caos perfecto” también brindó luz sobre su vínculo conflictivo, más allá de que se trata de una personalidad importante en el manejo de su carrera, y parte de su entorno. En ese círculo íntimo del jugador encontró el amor, ya que oficializó su inesperado romance con la madre de un amigo de su hijo. Neymar da Silva arribó este domingo a un palco del Sambódromo da Marquês de Sapucaí, ubicado en Río de Janeiro, de la mano de Mariane Bernardi Santos. Su discreta llegada fue la culminación de la confirmación de su primera relación pública luego de la separación con la madre del talentoso futbolista, Nadine Gonçalves, hace siete años. Sin embargo, la unión no es reciente ya que la habrían iniciado a mediados de 2021 y el encargado de presentarlos fue, ni más ni menos, que el hijo de Mariane: Andrei Bernardi.

El padre de Neymar aprovechó su presencia en el Carnaval para observar el desfile de su hija menor, la influencer Rafaella Santos, quien apareció bailando para Acadêmicos do Salgueiro, una Scola do Samba con sede en la ciudad brasileña antes mencionada. La presentación en sociedad de su novia también visibilizó la diferencia de edad entre los dos, ya que él tiene 58 años, mientras que ella 45. El origen de esta relación se remonta a Andrei Bernardi, una persona muy cercana a la figura del París Saint-Germain (PSG), hasta el punto de compartir su amistad. Él, junto a su hermano Lucca, asistieron para ver los distintos partidos de Brasil durante la última Copa del Mundo en Qatar en compañía de otras personas que integran el mismo círculo, como los jugadores Nenê y Lucas Lima. Allí también dijo presente la feliz pareja para contemplar la eliminación de la Verdeamarela en cuartos de final ante Croacia. La mujer nacida en Santa Catarina ya había sido captada anteriormente por las cámaras con el padre de la estrella en julio de 2020, cuando el PSG disputó la final de la Copa de Francia ante Saint-Etienne, pero habrían consolidado su lazo afectivo en los meses venideros. Esto le permitió a la madrastra del extremo presenciar diferentes eventos que poseían como principal protagonista al hombre de 31 años, como su último cumpleaños celebrado en París.