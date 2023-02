Compró la lotería durante cuatro décadas y terminó ganando el premio en su cumpleaños





23/02/2023 - 09:15:56

John Harris, de Dresden, en Ontario, Canadá, fue el afortunado ganador del premio mayor de la lotería que compraba desde hace cuatro décadas. La dicha no pudo ser mayor, porque la buena noticia llegó un día antes de su cumpleaños. El hombre se compró el billete ganador de Instant Bingo Doubler, que le costó 5 dólares canadienses. Este jubilado contó que "he sido un jugador diario de lotería desde los años ochenta". Cuando llegó a su casa empezó a raspar el billete. “Vi el número 32 y pensé que podría tener una gran victoria. Seguí rascando y me sorprendió mucho descubrir que acerté todos los números”, dijo el afortunado, según información divulgada por Jam Press y compartida por medios como el New York Post. El premio de lotería que recibió fue de 100 mil dólares canadienses (75 mil dólares estadounidenses). Cuando fue a reclamar su fortuna les dijo a los empleados que no había podido dormir de la emoción. “Al día siguiente era mi cumpleaños, así que fui a la tienda para que revisaran mi boleto. ¡Fue un gran regalo de cumpleaños!”, aseguró el afortunado jugador de la lotería. Ahora ya tiene varios planes para el dinero que ganó con la lotería. Piensa comprarse un nuevo iPhone, además de hacer algunas mejoras en su hogar. También guardará dinero para la boda de su hija, que se celebrará en Costa Rica. El ganador de la lotería no puede creer que la suerte le haya sonreído tras hacer compras en la tienda de Rosco's Mini Mart. En medio de noticias tan sorprendentes como la de este hombre que ganó la lotería después de comprarla durante 40 años, también hay otras que causan desconcierto por lo insólitas que son. Tal es el caso de una misteriosa bola que apareció en una playa de Japón y despertó tanta curiosidad que ya ha traspasado fronteras la noticia del inusual hallazgo. Se calcula que la esfera, de aspecto oxidado, mide cerca de 1,5 metros de diámetro. Las hipótesis indicaban en un inicio que podría tratarse de una mina acuática que no había explotado, pero esta idea fue descartada por expertos que usaron tecnología de rayos X para verificar si contenía algún tipo de material explosivo. El procedimiento sirvió para evidenciar que la misteriosa bola es hueca.