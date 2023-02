Cómo usar ChatGPT en el móvil: Las dos mejores alternativas para hacerlo con OpenAI y Bing





23/02/2023 - 09:04:24

Xataka.- Vamos a explicarte las maneras en las que puedes usar ChatGPT en el móvil, para que puedas llevarlo siempre contigo. Vamos a ir a los métodos para usar el ChatGPT oficial gratis, dejando de lado ChatGPT Plus y alternativas como ChatGPT en WhatsApp mediante un bot. Nosotros te vamos a proponer los dos recursos más sencillos que hay, por una parte la web oficial que vas a poder usar desde el navegador del móvil, y por otra parte Bing Chat, que es la versión de Bing con ChatGPT que ha empezado a llevar ya a la app móvil de Bing. Web Openai Lo primero que puedes hacer es usar directamente ChatGPT en tu móvil mediante su web oficial, que es chat.openai.com. Aquí, debes saber que necesitarás crearte una cuenta de usuario en el portal de OpenAI para poder usar la herramienta, algo que también te dará acceso a otras inteligencias artificiales de la empresa como DALL-E. Cuando inicies sesión con tu cuenta en la web de ChatGPT, ya podrás empezar a usarlo. En la pantalla de bienvenida se te van a decir las limitaciones del servicio, que son que se entrenó con datos de 2021, o que no tienes que fiarte siempre del todo de la información, porque en algunos casos puede ser errónea o dañina. Pregunta A Chatgpt Y aquí, lo que tienes que hacer es empezar a usar el campo de escritura para introducir los comandos. Simplemente, escribe lo que quieras saber con un lenguaje natural y pulsa en el botón de enviar. En pocos segundos el chat te generará una respuesta. Lista De Espera La aplicación móvil de Bing ha empezado a actualizarse para añadir la función de Chat. Esta función está basada en ChatGPT, pero en una versión más avanzada de la que encuentras en la web oficial de esta inteligencia artificial. La mala noticia es que aún no está disponible para todos, y que debes apuntarte a la lista de espera para que lo activen en tu cuenta de Microsoft. Para ello, en la web de Bing pulsa en Más información, y pulsa en Abrir y unirse para ir a la lista de espera. Boton Bing Una vez lo tengas activado, lo único que tienes que hacer es descargar la app de Bing en tu móvil, disponible en la App Store de iOS y en Google Play de Android. Una vez estés dentro de la app de Bing y hayas iniciado sesión con tu cuenta donde esté activada la nueva función, pulsa en el botón con el logo de Bing que tienes en la parte central de la barra inferior. Escribe En Bing Ahora, ya puedes empezar a usar ChatGPT a través del Chat de Bing en tu móvil. Lo único que tienes que hacer es escribir lo que le quieras preguntar con un lenguaje natural, y recibirás las respuestas.