La desgarradora confesión de la mamá de Bruce Willis: Una conversación normal con él ya no es posible, su comportamiento es lento y agresivo

A escasos días de que la familia de Bruce Willis emitiera un comunicado para confirmar que el actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal, la mamá del artista, Marlene, de 86 años, confesó lo duro que ha sido para ella ver el deterioro de su hijo. El pasado 16 de febrero la esposa del artista, Emma Heming, su exesposa Demi Moore y sus hijas, dieron a conocer que Bruce sufre el trastorno que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, cuyos síntomas más evidentes son la pérdida progresiva de la memoria, trastornos de la conducta, así como poca empatía con los demás. Tras este escenario, el actor Wilfried Gliem reveló al diario alemán Bild que la señora Willis le compartió que está preocupada por la salud de su hijo. “Marlene nos mantiene informados, nos llamamos una vez al mes. Marlene nos dijo hace un año que Bruce tenía demencia”, contó Gliem, cuya esposa, Elke, está emparentada con la mamá de Willis. Posteriormente, Wilfried afirmó que supuestamente para la mamá del protagonista de películas como Armageddon y Sexto sentido está siendo complicado asimilar que el actor tiene esa enfermedad. “Ella dice que no está segura de si su hijo aún la reconoce. Marlene dice que su comportamiento es muy lento y un poco agresivo. Una conversación normal con él ya no es posible. Pero eso es algo habitual dado su cuadro clínico”, relató Gliem. Tras contar la delicada situación que vive la familia de Bruce, Wilfried manifestó la gran tristeza que siente por toda la familia de su colega y amigo. “Lo siento especialmente por sus hijas y su esposa”, expresó. Debido a que no existe ningún tipo de tratamientos para esta enfermedad tan cruel, la familia del ganador de un Globo de Oro, integrada por su mujer Emma Hemming; sus dos hijas en común, Mabel y Evelyn; su ex Demi Moore; y las tres hijos que tuvo a su lado, Rumer, Tallulah y Scout, se encuentran completamente volcadas en el cuidado del actor.