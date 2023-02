¿Cuánto cuesta volar en una avioneta como la que usó Evo para viajar a Oruro?





23/02/2023 - 07:12:51

El expresidente y actual jefe nacional del MAS, Evo Morales, aterrizó en Oruro en la misma avioneta que utilizó el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en 2021, cuando la autoridad oriental pretendía asistir a un cabildo cívico en Potosí, adonde finalmente no pudo aterrizar. Ambas aeronaves tienen la misma matrícula (CP-2790), según fotografías que se publicaron en la prensa nacional. Reportes de prensa del 14 de diciembre de aquel año señalan que Camacho no pudo aterrizar en esa oportunidad en Potosí. La avioneta se desvió a Sucre para que la autoridad pudiera dirigirse por tierra hacia la Villa Imperial, pero, finalmente, dijo que “grupos terroristas” lo esperaban para impedir su paso y no asistió a la convocatoria de Comcipo. UNA FIESTA Una fiesta con bandas y platos de comida se desató en pleno aeropuerto Teniente Coronel Juan Mendoza, de Oruro, para recibir al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, el pasado jueves. El expresidente llegó a la capital de folclore para asistir al Anata Andino, una de las actividades previas al Carnaval. Según las imágenes registradas por Kawsachun Coca, la radio de las Seis Federaciones del Trópico, Morales arribó junto al senador Leonardo Loza en un avión privado y fue recibido por otras autoridades nacionales y exautoridades como el excanciller Fernando Huanacuni, además de bailarines e incluso funcionarios de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), dentro de la pista del aeropuerto. Luego, ingresaron a uno de los salones del aeropuerto, donde continuó el baile y se sirvieron rostro asado. Ya en plena Anata se observa a Morales tocar la tarqa, vestido con un poncho rojo y un sombrero. En una de las imágenes que compartió Loza se ve a Evo junto al diputado Héctor Arce. “Muy contentos de ser parte de la cultura ancestral, orgullosos participamos del Anata Andino junto al hermano Evo Morales y el diputado Héctor Arce. Nuestras vestimentas típicas y nuestras danzas autóctonas, hacen de nuestra Bolivia único”, tuiteó Loza junto a la fotografía. CESSNA CITATION La avioneta es una Cessna Citation II y tiene un costo aproximado a los 4,85 millones de dólares, según el portal Global Air. De acuerdo con la página web de Cessna, el costo operativo de este tipo de avionetas es de 2.455 dólares por hora. La empresa Air Charter Service, que funciona en Sudamérica, ofrece vuelos de dos horas en estos jets privados por aproximadamente $us 9.000 para seis pasajeros y por $us 17.500 para 12 pasajeros. Una avioneta similar fue incautada al narcotráfico por la Guardia Nacional Bolivariana en 2021 en La Guaira (Venezuela), en un operativo en el que también se aprehendió a cinco personas. EN LA DGAC Según el registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la avioneta CP-2790, es una de las aeronaves aprobadas para operar en espacio aéreo “RVSM” (Separación Mínima Vertical Reducida), del operador Aeroeste, Bolivia. Además, señala que el tipo de avioneta es una CE-550 B, con número de serie 550-1052.