Creemos no acatará acción de cumplimiento si ordena suplencia de Camacho





23/02/2023 - 06:57:39

La Razón.- El senador por Santa Cruz, Henry Montero (Creemos) aseguró que no acatarán la acción de cumplimiento sobre la suplencia de Luis Fernando Camacho. El legislador señaló que no se puede desconocer el voto del pueblo, que eligió al gobernador cruceño, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro. Consultado sobre la posibilidad de que el vicegobernador, Mario Aguilera, asuma temporalmente, insistió en que la única posibilidad es continuar con Camacho al mando. “Lo que tiene que pasar es que los vocales se puedan abocar a lo que es la ley y no puede ir por encima del voto ciudadano. En este caso, hay un gobernador, que el único derecho que ha perdido es la libertad y no su derecho político de ejercer como gobernador. Esperemos que los vocales se puedan apegar a la ley y que esto pueda ratificar que el gobernador de Santa Cruz (es Camacho)”, aseveró Montero. El senador fue consultado, en conferencia de prensa, sobre si se impediría que el vicegobernador Aguilera asuma la suplencia temporal de Camacho. “El pueblo ya lo ha manifestado y es firme: el gobernador del departamento de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho”, respondió. Añadió que esto es así “independientemente de lo que quiera hacer el MAS con un golpe judicial”. La semana pasada, el vicegobernador Aguilera señaló que consultó a la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), sobre la pertinencia de asumir la suplencia de Camacho. “Con relación a las causas por las cuales se materializa la ausencia temporal o impedimento definitivo del gobernador, no existe un desarrollo normativo que establezca causal”, fue la respuesta que recibió. Previamente, el asesor de Gestión institucional de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, descalificó a Aguilera en relación a la suplencia de Camacho. “En este caso, (el MAS) quiere tomar la Gobernación, quiere un gobernador de su conveniencia, que en este caso es el vicegobernador (Mario Aguilera). Y no porque estemos peleados. Hay que ser claros. Cualquier gobernador que sea ajeno a lo que eligió el ciudadano a través del voto, es un gobernador de conveniencia del masismo”, afirmó. Creemos sospecha del MAS El senador de Creemos indicó que las intenciones del MAS no se circunscriben a buscar la suplencia de Camacho. “Su segundo plan es intentar dar un golpe a la ALD con los revocatorios de los mandatos de los asambleístas indígenas. Esto lo están promoviendo para tener el poder dentro de la ALD”, dijo. Finalmente, Montero reiteró que “lo que no se puede desconocer es el voto del ciudadano que determinó que el gobernador de Santa Cruz es Luis Fernando Camacho. En eso no hay discusión para nosotros”. Este jueves se intentará instalar, por cuarta vez, la audiencia para decidir sobre la acción de cumplimiento que definirá si procede o no la suplencia. La iniciativa se da ante el pedido de los asambleístas departamentales del MAS, que cuestiona la ausencia física de Camacho por su detención en Chonchocoro.