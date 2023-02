Justicia define este jueves si procede la suplencia del gobernador Camacho





23/02/2023 - 06:54:53

En una audiencia judicial se definirá este jueves si procede o no la suplencia del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho por el vicegobernador Mario Aguilera, como prevé el Estatuto Autonómico. El recurso de Acción de Cumplimiento, presentado por asambleísta del MAS, será tratado por la Sala Constitucional Tercera. La audiencia fue fijada para las 13.00, luego de las dos suspensiones del 7 de febrero -porque Camacho solicitó participar como tercer interesado- y del 16 de febrero -por falta de garantías debido a amenazas contra lo vocales judiciales-. El asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez, y la secretaria general de la Asamblea Legislativa Departamental de Creemos, Paola Aguirre, coincidieron en presionar a Aguilera, al asegurar que si asume el cargo de Gobernador será “un gobernador de conveniencia del masismo”. “No porque estemos peleados, porque no estamos peleados, sino por la realidad y la realidad dice que el pueblo cruceño eligió a Luis Fernando Camacho como su gobernador, no lo eligió al señor Mario Aguilera como vicegobernador”, dejó claro Suárez. La respuesta no se dejó esperar. Aguilera exigió respeto y graficó su situación ante el fallo favorable a los demandantes: asumir, ir preso o renunciar. “Hay dos opciones, o asumo como gobernador o me voy preso; y una tercera que parece que a mucha gente le gustaría, que yo quede como traidor o cobarde y renuncie”, afirmó en un medio televisivo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.