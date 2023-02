Corren a Piqué y Clara Chía de un restaurante; el dueño es fan de Shakira





22/02/2023 - 20:08:36

Gerard Piqué y Clara Chía siguen sufriendo las consecuencias el alcance mediático que tuvo la separación del ex futbolista de Shakira. El truene de Shakira y Piqué dejó de tratarse de un asunto de dos cuando la colombiana reveló detalles de la situación en sus últimos hits musicales: Te felicito, Monotonía y Sesión 53. Desde entonces sus legiones de fans han tomado postura y, según reporta la prensa española, ese fue el caso del dueño de un restaurante japonés al que Piqué y Clara entraron a cenar en Barcelona. De acuerdo con medios como ABC y People en español, la pareja salió molesta del local ubicado en Barcelona porque el dueño no quiso atenderlos por ser gran fan de Shakira. @sab4zo ♬ Oh No - Kreepa En las redes sociales circula un video del presunto momento incómodo. En él es evidente la cara de molestia de Clara mientras se dirigen a su coche. Aunque la pareja ha sido reprobada por los fans de Shakira, ellos siguen disfrutando su relación y dando la espalda a quienes los critican. De hecho, la semana pasada escaparon de los haters y los paparazzi. La pareja viajó a la estación de esquí La Masella, a donde Piqué era llevado de niño para disfrutar de la nieve. “He esquiado hoy, 25 años después de mi última esquiada, y he sentido cosas de cuando era niño”, comentó aún emocionado a sus compañeros de Kings League.“No quiero decir el sitio, quiero volver a ir y evitar que la gente moleste. Y es que depende del momento, la gente te ve esquiando, te pide fotos y te caes y te sacan otra foto. Pero, ha estado muy bien", contó el mismo Piqué en la red social Twitch.