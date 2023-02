Propuesta de ley corta para elegir magistrados encuentra rechazo en el ala renovadora del MAS y CC





22/02/2023 - 19:42:24

Correo del Sur.- El diputado del ala evista en el MAS Renán Cabezas propuso este miércoles una “ley corta” para elegir magistrados de manera interina ante la falta de 2/3 en el Legislativo. Casi de inmediato y con distintos argumentos, la facción de renovadores del partido azul y la alianza Comunidad Ciudadana (CC) coincidieron en rechazar el planteamiento. “Hemos advertido que la oposición quiere empantanar la elección judicial, sugerimos una ley corta para designar autoridades judiciales en tanto la ALP no se ponga de acuerdo y modificar ley 025 y 027 para aprobar reglamento por simple mayoría”, dijo Cabezas. El asambleísta anunció que la propuesta se debatirá esta semana, la finalidad es que la ALP no elija a los postulantes a elecciones judiciales por 2/3, ya que el partido oficialista no completaría con el requerimiento. Dos senadores de la facción de renovadores del Movimiento al Socialismo (MAS), Félix Ajpi y Luis Adolfo Flores, consultados por ANF, rechazaron esta propuesta y pidieron cumplir la Constitución Política del Estado en la elección de autoridades judiciales. El senador Flores calificó la propuesta como una idea individual y que ni siquiera es un planteamiento de la bancada del MAS. Dijo que como presidente de la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa del Estado de la Cámara de Senadores trabajará en el marco de la Constitución Política del Estado. “Lo he manifestado, la propuesta de ley corta es una propuesta individual, no es ni de la bancada del MAS-IPSP. Lo que debemos hacer las comisiones es cumplir la Constitución (…) seleccionar y que el pueblo boliviano elija (a las autoridades judiciales), vamos a enmarcarnos en ello, que se cumpla la Constitución”, declaró Flores. Cabezas sugirió una ley corta para elegir a los candidatos a magistrados ya que el partido en función de Gobierno no cuenta con los dos tercios en la Asamblea Legislativa como en anteriores gestiones. En caso que no prospere esa idea, Cabezas sugirió modificar las leyes 025 y 027 para elegir a magistrados por simple mayoría. Según la Constitución Política del Estado, esa instancia debe seleccionar a los candidatos para luego la población los elija para ocupar los altos cargos del Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Supremo de Justicia. El senador de la facción “arcista” del MAS Félix Ajpi sostuvo que adelantarse a los hechos y pensar que no se va lograr los dos tercios para el tema de la elección de los magistrados es como perder anticipadamente. “No vamos a decir si es viable o inviable, no me gusta adelantarme a los hechos, es muy adelantado, ni siquiera salió la convocatoria y ya estamos hablando de otras cosas, puede ser o no puede ser. Veremos primero la convocatoria, de qué manera sale, de repente hay consenso; por lo tanto, las cosas van a fluir”, señaló Ajpi. La oposición rechaza la idea porque aseguran que el MAS pretende controlar la justicia. ‘Es la muestra más clara de que ellos persisten en la idea de seguir sometiendo a la justicia y por supuesto es su brazo ejecutor que les sirve para perseguir a la oposición’’ declaró el diputado Beto Astorga (CC) en una entrevista con la Red UNO. La Comisión de Justicia Plural del Legislativo elabora el reglamento para los comicios judiciales, una etapa en la que la oposición no fue convocada según denunciaron diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.