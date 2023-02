Defensa de César Apaza acusa al Gobierno de querer forzar su alta médica y retornarlo a Chonchocoro





22/02/2023 - 19:40:07

Erbol.- La abogada de César Apaza, Evelyn Cossío, denunció que el Gobierno, mediante personal de dos ministerios, pretende forzar la alta médica del dirigente cocalero, quien desde la semana pasada está internado en el Hospital de Clínicas luego de sufrir una embolia en el penal de Chonchocoro. Dijo que todos los días un responsable del Ministerio de Salud acude al centro médico para solicitar la alta médica de Apaza. Asimismo, denunció que este miércoles una comisión del Ministerio de Gobierno, además de personal de Régimen Penitenciario, escoltados por una treintena de efectivos policiales, buscaron forzar la alta médica del dirigente y que sea trasladado de forma inmediata a Chonchocoro. Ante estas actitudes, que considera abusivas, la abogada informó que ya se ha interpuesto una denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero también una Acción de Libertad ante la justicia boliviana para evitar que el dirigente sea llevado a Chonchocoro. La jurista observó también una falta de diligencia de parte del Ministerio Público, porque ha solicitado conformar una junta médica para evaluar la situación de Apaza, pero no existe una respuesta. Observó también que hay contradicciones en los médicos que han atendido Apaza, porque un primero diagnosticó una embolia, pero un segundo refirió problemas psicológicos. No obstante un tercero ya evidenció que el dirigente sufrió un infarto lacunar, que es un tipo de accidente cerebro vascular, que dejará secuelas a ser atendidas con fisioterapia. Apaza, que es crítico al Gobierno, fue aprehendido en septiembre de 2022, por la toma del mercado paralelo de Adepcoca en Villa El Carmen. Entonces fue capturado en un operativo policial de madrugada y se denunció que había sufrido torturas. La abogada criticó que después de este tiempo la Fiscalía no haya presentado mayores indicios contra el dirigente y que sólo se lo procese por ser presidente del Comité de Autodefensa de los cocaleros. Dijo que Apaza es un preso político y que, mientras tanto, sigue enmanillado a la cama de hospital no sólo con dos o tres custodios, sino todo un aparato de inteligencia a su alrededor.