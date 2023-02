Viceministro afirma que las RIN están en un nivel dentro del rango normal





22/02/2023 - 19:37:49

El viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales, afirmó este miércoles que las Reservas Internacionales (RIN) del país están en un “nivel dentro del rango normal” y lamentó que algunos analistas y políticos de oposición quieran generar “zozobra” con versiones falsas. “Las Reservas Internacionales están en un nivel de 3.500 millones de dólares y eso es un nivel que ha estado dentro del rango normal”, afirmó la autoridad gubernamental en contacto con Bolivia Tv. El sábado, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que las RIN del país se mantienen estables, a este mes se ubican en $us 3.538 millones, monto que cumple con los estándares internacionales de sostenibilidad. Según el viceministro, las Reservas Internacionales es una variable de “flujo, de cambio permanente” ya que suben y bajan de acuerdo a las exportaciones e importaciones que se realicen. En ese contexto, Morales señaló que algunos analistas y políticos de oposición emiten al respecto afirmaciones “totalmente falsas”, lo cual “raya un escenario muy desesperado de parte de ellos”. “(Se quiere) generar en nuestra población zozobra, incertidumbre, miedo sobre un tema que es algo que nosotros, como Gobierno, lo venimos viendo y tratando cada semana desde el momento que nos hemos hecho cargo a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce”, señaló. De acuerdo con el BCB, desde la implementación del Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), las Reservas Internacionales generaron utilidades por casi $us 100 millones. “Se ha generado 100 millones (de dólares) de ganancia y eso es muy importante que nuestra población sepa, que hay un manejo responsable de lo que el Gobierno está haciendo en el tema económico”, afirmó Morales. En esa línea, pidió a la población boliviana tranquilidad porque el Gobierno trabaja por la economía del país y lamentó que a la oposición no le guste que las autoridades gubernamentales hagan un buen manejo de los recursos. “Estamos en una etapa de recuperación, uno lo nota. Estamos saliendo de una fiesta de Carnaval donde hubo un gran movimiento económico, la gente ya ha perdido el miedo a salir, a poder compartir a generar actividad”, añadió. Sostuvo que actividades como esa, generan un impacto en diferentes sectores de la economía como el turismo, transporte, comercio y otros que se reactivan y ello “tampoco le gusta a la oposición”.