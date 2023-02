Gobierno asegura que proceso contra Calvo está en manos de la Justicia y espera disculpas por el ultraje a la Wiphala





22/02/2023 - 19:30:50

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, aseguró que está en manos de la justicia el proceso contra el cívico Rómulo Calvo por el ultraje a la Wiphala y espera que el procesado se disculpe por sus acciones y constantes agresiones verbales en contra de los cruceños y el resto de bolivianos. “La justicia lo ha convocado para ver el tema de la Wiphala; sin embargo, el juez ha tomado la decisión de aplazar un poco esta declaración del señor Calvo, pero todos conocemos ya cuál es la apreciación y qué es lo que siente el señor Calvo por nuestros símbolos patrios. Vamos a dejar que la justicia se encargue de este tema, porque no presionamos, no nos metemos en absolutamente nada, sino, simplemente, en el hecho de que se pueda respetar los símbolos patrios”, afirmó en una conferencia de prensa. La mañana de este miércoles fue suspendida hasta el 8 de marzo la audiencia de inicio de juicio oral y de medidas cautelares por los delitos de racismo, discriminación y ultraje a los símbolos patrios durante el aniversario de Santa Cruz, el 24 de septiembre de 2021. La reprogramación fue solicitada por los abogados de la parte denunciante, quienes alegaron razones de salud. El 24 de septiembre del 2021, durante los actos protocolares por el aniversario de Santa Cruz, el gobernador Fernando Camacho suspendió de forma unilateral y rompiendo todo protocolo los actos centrales por el aniversario departamental en la plaza 24 de Septiembre, donde estaba el vicepresidente David Choquehuanca. En la ocasión, Calvo calificó a la Wiphala de “trapo” y aseguró que no le representa. Ese día, personas que acompañaban a Choquehuanca izaron en uno de los mástiles el símbolo patrio, pero gente de Camacho y de Calvo arrió la bandera en medio de agresiones y violencia. El artículo 129 del Código Penal establece que el ultrajare públicamente a la bandera, el escudo o el himno será sancionado con reclusión de seis meses a dos años. El analista Emilio Rodas señaló que la actitud de Calvo contra la Wiphala muestra que la clase conservadora no termina de entender que deben integrarse al Estado Plurinacional. “El ataque a la Whipala es un ataque abierto y directo a todos los sectores populares, a los pueblos indígenas, a ese Estado Plurinacional emergente, entonces, no es tan sencillo, tan simple, no es un trapo como dijo Rómulo Calvo, sino un desprecio a todo aquello que representa la Wiphala como ciclo estatal, transformación política y momento histórico donde ellos pierden privilegios”, afirmó a ATB. Montaño espera que el proceso que lleva más de un año avance con “celeridad” y que el cívico, que ya culminará su mandato este 25 de febrero, se disculpe por los agravios al símbolo patrio y a los bolivianos por las contantes descalificativos con utiliza. “Él, primero, tiene que disculparse con nuestros símbolos patrios, tiene que disculparse con los bolivianos que viven en el occidente, porque es conocido que ha insultado a cada uno de los bolivianos que viven en el departamento de Santa Cruz”, indicó. El 11 de agosto de 2020, durante un discurso en la Asamblea de la Cruceñidad, Calvo llamó “bestias humanas” a los bloqueadores en el departamento cruceño. Un día después, él se ratificó en sus palabras y dijo que “no son dignos de ser humanos, no son dignos de ser personas”. “Este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas, indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”, advirtió Calvo. Además, el 3 de enero, el cívico llamó a dejar sin alimentos a una parte de la población en protesta por la aprehensión y posterior reclusión preventiva de Luis Fernando Camacho, procesado por el caso Golpe de Estado I.