Coordinadora afín al MAS: Nicaragua es un modelo a seguir por perseguir y encarcelar a obispos





22/02/2023 - 19:24:59

Correo del Sur.- Simón Amaru, presidente de la Coordinadora Nacional en Defensa de la Democracia, grupo afín al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), afirmó este miércoles que Nicaragua es "un ejemplo a seguir" en el tema de la justicia porque a los jueces no les tembló la mano para perseguir a los “golpistas” y encarcelar a obispos. “(Nicaragua es) como un modelo a seguir en el tema de la justicia. Había habido jueces que no les ha temblado la mano para quitarle la nacionalidad a los traidores a la patria y también muchos obispos han sido silenciados, perseguidos, detenidos y encarcelados porque estaban involucrados con el golpismo. Por eso hemos traído (la bandera), para nosotros Nicaragua es un paradigma, un ejemplo, un modelo a seguir”, declaró Amaru a la ANF. Recordó que anteriormente pidió al jefe de Estado, Luis Arce, aplicar disciplina y mano dura a los “golpistas”, “separatistas” y “conspiradores de Bolivia”, debido a que un sector de la población cree que este Gobierno es muy blando con la oposición. “Muchos hermanos que son del pueblo, gente humilde, decían que parece un Gobierno demasiado blando, por eso nosotros tomamos al hermano país de Nicaragua como un paradigma, como un modelo, como un ejemplo a seguir en el tema de la justicia”, añadió. Amaru dijo que la justicia en Bolivia limitada y restringida, pero que “está avanzando con este gobierno progresista”; en ese sentido, rechazó la propuesta de reforma judicial de los juristas independientes porque considera que lo hacen para proteger a los que propiciaron el presunto “golpe” en 2019. Acotó que una buena señal de que la “justicia avanza” en el país es que a un juez no le tembló la mano para dictar detención preventiva de cuatro meses contra el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. “El pueblo boliviano debería de premiarlo, debería elogiar a esa clase de jueces, que no les tiembla la mano en el momento de dictar una sentencia, un fallo contra los golpistas”, indicó. 94 nicaragüenses perdieron su nacionalidad En Nicaragua, el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, informó la semana pasada que 94 nicaragüenses perdieron "sus derechos ciudadanos de forma perpetua". Entre los afectados se encuentran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, el excomandante de la revolución sandinista Luis Carrión y la activista por los derechos humanos Vilma Núñez. Obispo encarcelado El 11 de febrero se conoció que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, fue sentenciado a 26 años de prisión tras negarse a ser deportado a Estados Unidos. Una condena que llega poco después de que más de 200 prisioneros nicaragüenses llegaran a dicho país norteamericano después de ser desterrados por el Gobierno de Daniel Ortega. Diferentes organismos internacionales de derechos humanos condenaron la situación que vive el país de Nicaragua en relación a que el gobierno de ese país perseguir a los opositores.