Choquehuanca asegura que van contra todo un pueblo los que buscan afectar mandato de Arce





22/02/2023 - 19:23:00

El presidente Luis Arce fue elegido por “voluntad del pueblo boliviano” y los que plantean un referendo revocatorio presidencial “no se dan cuenta que están yendo contra todo un pueblo”, afirmó el vicepresidente David Choquehuanca. “El hermano Luis está ahí por la voluntad del pueblo boliviano, por voluntad de nosotros; los que hemos recuperado la democracia, los que hemos arriesgado la vida, los que hemos enfrentado con coraje, valentía y hemos recuperado la democracia. Gracias a la lucha del pueblo está nuestro hermano Luis ahí”, destacó, citado en un boletín institucional. Choquehuanca habló del respaldo ciudadano al gobierno de Arce en momentos en los que el saliente cívico Rómulo Calvo volviera a amenazar con un referéndum presidencial si en los tres siguientes días no se aprueba el decreto de amnistía para quienes considera “perseguidos políticos, entre ellos el encarcelado excívico y gobernador Luis Fernando Camacho. El Gobierno recordó en reiteradas ocasiones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras investigaciones in situ y contacto con las víctimas, verificó que durante el golpe de noviembre de 2019, que encumbró a Jeanine Añez, se consumaron masacres de civiles desarmados en Sacaba, Senkata, Pedregal y otros lugares de menor conflictividad, con el respaldo de un decreto supremo que daba impunidad a militares y policías. Además, los expertos establecieron que los actos de lesa humanidad, no solo cobraron la vida de más de 30 civiles, sino que dieron lugar a detenciones arbitrarias y torturas físicas, indefensión al derecho a la defensa con el uso no solo de fuerzas regulares sino de grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista. “Uno no podía decir lo que pensaba y lo que sentía. Si decías lo que pensabas y sentías, te querían llevar a la cárcel. No podemos encarcelar la libertad de expresión, necesitamos escucharnos”, recordó Choquehuanca en su intervención en el acto por el XV Aniversario de la Subalcaldía del distrito de Challa, del departamento de Cochabamba. ABI