Padres de niño herido en pelea de comparsas ni se enteraron donde estaba y menos hicieron denuncia





22/02/2023 - 13:35:23

Correo del Sur.- La noche del domingo, entre las 22:00 y 23:00, un niño de 10 años de edad recibió un golpe en la cabeza en medio de una pelea campal entre comparsas en la zona Santa Bárbara, bajo Delicias, por la Facultad de Ciencias de Enfermería y Obstetricia de la Universidad San Francisco Xavier en Sucre. Según pudo conocer la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el menor salió a las 15:00 de su domicilio ubicado en la zona de Munaypata, en el otro extremo de la ciudad, pero hasta el lunes los padres ni se percataron que su hijo no estaba en casa. Dijo simplemente que iba a jugar con agua y globos con sus amigos. El director de la Felcc, coronel Víctor Hugo Alarcón, reveló que esa noche, entre las 22:00 y 23:00, el niño esperaba un taxi para poder volver a su casa. “Es en ese momento que los grupos de comparsas se habrían estado peleando (en el lugar) y le habrían golpeado con un palo accidentalmente”, dijo. El menor cayó inconsciente al piso y al verlo en ese estado un transeúnte lo llevó al Hospital Universitario, donde tras las primeras valoraciones se pudo evidenciar que tenía una herida en el cuero cabelludo. Posteriormente fue transferido al Hospital del Niño con un diagnóstico de traumatismo encefálico moderado. “Se le sacó las imágenes necesarias y no se evidenció que tenga alguna lesión de tejido óseo, es decir, que tenga alguna fractura, actualmente el niño se encuentra estable y neurológicamente está consciente”, informó, por su lado, el director del Sedes, Juan José Fernández. El médico precisó que la herida en el cuero cabelludo del menor requirió de cuatro puntos de sutura. “Tiene un trauma cerca al pabellón auricular y también en la parte facial, pero que no reviste gravedad”, remarcó. Sin embargo, añadió, ante la pérdida de conciencia se tenía previsto someterlo a una tomografía y, posteriormente, a una valoración para determinar si había necesidad de que siga internado. “Actualmente está en sala de internación, no está en terapia intensiva”, subrayó Fernández. Desde la Felcc se conoció que los padres del menor no presentaron ninguna denuncia de extravío del menor, pese a que su hijo no volvió a casa la noche del domingo. Fue la Policía que buscó a los progenitores, quienes se enteraron recién el lunes de todo lo sucedido.