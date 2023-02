WhatsApp permitirá creación de newsletter bajo la modalidad de suscripción





22/02/2023 - 13:27:44

Infobae.- Una nueva herramienta que permite la creación y difusión de newsletters en WhatsApp llegará en poco tiempo, ya que aún se encuentra en fase de prueba. Su uso principal es incluir la suscripción a este servicio para mantener informada a una comunidad sobre las actividades de diferentes organizaciones como instituciones privadas o públicas, medios de comunicación o equipos deportivos. Al igual que los newsletters tradicionales de diferentes páginas web donde se solicita previamente una suscripción, se espera que en WhatsApp pase lo mismo, aunque no se ha especificado aún el método de inscripción. Cómo funcionaría en WhatsApp Los newsletters son una forma popular de generar contenido para una comunidad de usuarios interesados en conocer más sobre un tema o empresa, por lo que no se establecería un numero máximo de personas suscritas, como sí se ha determinado en los chats grupales o en las comunidades de la aplicación. La eliminación del límite de usuarios suscritos no solo permitiría que cientos o miles de personas se encuentren conectadas a la información, sino que además, requeriría la eliminación de la función de encriptado de extremo a extremo. Según la página web WABetaInfo, esto se debería a que la forma de comunicación es solo responsabilidad del emisor y no requiere de una respuesta del receptor. Ahora, lo que si se debe tener en cuenta es que la información sensible como el número de teléfono de los usuarios suscritos, no podrá ser vista por los creadores. Por otro lado, estos espacios personales de información no tendrían contenidos relacionados con publicidad, aunque no se descarta que durante el proceso de desarrollo de la plataforma se incluyan estas características además de otras como recomendaciones de otros contenidos similares. A diferencia de las sugerencias, WABetaInfo también indicó que una de las funciones habilitadas dentro de esta plataforma de WhatsApp sería la de encontrar newsletters por medio de un buscador incorporado.



Comunidades de personas en WhatsApp La última actualización que significó un cambio en la estética de la pantalla de inicio de WhatsApp y que presentó nuevas herramientas para la creación de contenido en la aplicación, fue la inclusión de las Comunidades que permiten la gestión de grandes grupos de personas para mantener el orden en las conversaciones. Las Comunidades son como foros en la aplicación WhatsApp, lo que permite que todos los participantes se organicen según sus criterios. Estas Comunidades tienen administradores globales quienes son los responsables de mantener el orden a nivel de comunidad y grupo.