Monseñor Centellas: La desigualdad marca un sistema judicial que no funciona





22/02/2023 - 12:50:22

Correo del Sur.- En la eucaristía del “Miércoles de Ceniza”, en el comienzo de la Cuaresma, el arzobispo de Sucre y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Ricardo Centellas, dijo que la mediocridad mantiene al país sumido en la pobreza y la desigualdad social, por lo que llamó a despojarse de esta actitud para mejorar como comunidad y sociedad. “Un signo de mediocridad es que Bolivia año tras año, generación tras generación, sigue en la pobreza, la desigualdad social nos marca continuamente un sistema judicial que no funciona; estos son signos de mediocridad”, afirmó en su mensaje el líder de la Iglesia católica durante la misa celebrada en la Catedral Metropolitana de Sucre. Monseñor Centellas fue enfático al recomendar no dejarse envolver con el peso de la mediocridad. “Nosotros estamos en este mundo para mejorar, para crecer en todo sentido, mucho más un joven, mucho más aquella persona que tiene una función pública, una responsabilidad para apostar a un progreso y desarrollo integral de la comunidad, de la sociedad”, afirmó. Dijo que la Cuaresma es un tiempo para pedir la bendición de Dios, dejarse iluminar por su vida, palabra y espíritu. “Por eso ahora, como signo de preparación hacia la pascua, como signo del comienzo de esta cuaresma, vamos a recibir la cruz con la ceniza, que es característico del Miércoles de Ceniza”, sostuvo el Arzobispo. Asimismo, monseñor Centellas invitó a los fieles católicos a meditar la invitación del papa Francisco, quien considera la cuaresma como un tiempo especial para acercarse a la vida de Jesús, intentar introducirnos en ella y comprender su pensamiento para ser capaces de superar la mediocridad y la vanidad. “Yo creo que a todos nos viene bien esta invitación, acercaros a la vida de Jesús, tratando de percibir su amistad, su cercanía, y ser capaces de desprendernos de tantos signos de mediocridad y de vanidad que acompañan nuestra vida”, reflexionó. Desde esa perspectiva, recomendó apostar a la humildad. “Si nos creemos los mejores, los únicos o los imprescindibles hemos perdido el norte de la vida, cada uno aporta algo para que la sociedad mejore, para que el mundo mejore, pero nadie es imprescindible”, recalcó. Los fieles católicos empiezan a vivir la Cuaresma, que comienza este Miércoles de Ceniza. En esta celebración inician los 40 días en los que la Iglesia llama a la conversión para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. “Tenemos 40 días para intentar profundizar nuestra vida y compromiso cristiano, seguramente en las distintas parroquias, en las distintas ocasiones que tendrán de participar en viacrucis, en actos penitenciales y tantas otras actividades propias de la Cuaresma, tendrán la oportunidad de meditar la vida de Jesús”, aseveró monseñor Centellas.