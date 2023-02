Cívicos ratifican que iniciarán revocatorio si Arce no da amnistía a perseguidos políticos





22/02/2023 - 12:13:26

Los Tiempos.- El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó este miércoles que el plazo para que el Gobierno emita una amnistía para los presos políticos vence este 25 de febrero, y, en caso de que no se dé curso a esta petición, ratificó que se iniciará una revocatoria de mandato del presidente Luis Arce. "Faltan tres días y sabremos si el Gobierno hace las cosas bien, en este aso la amnistía para los presos políticos, que ha sido una decisión que ha tomado el pueblo boliviano en el cabildo del 25 de enero", dijo el dirigente cívico. El pasado 25 de enero, el Cabildo Nacional que se realizó en las nueve ciudades capitales del país, rechazó la vulneración de los derechos humanos, exigió justicia y la liberación de los presos políticos; mientras que en Santa Cruz aprobaron impulsar la revocatoria de mandato del presidente Luis Arce en caso de que no apruebe una ley de Amnistía para los presos políticos, entre ellos el gobernador de Santa Cruz. Cochamanidis afirmó que si no se aprueba la amnistía, el cabildo ordenó que se iniciará un proceso revocatorio contra Arce.