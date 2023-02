Diputado Arce revela que Evo, sin ser autoridad, se reúne con varios sectores porque es patriota





22/02/2023 - 12:11:34

Opinión.- El diputado por el Movimiento Al Socialismo Héctor Arce contó este miércoles que Evo Morales sostiene reuniones con varios sectores y que tiene programados encuentros con distintos grupos para trabajar la agenda del Bicentenario. Desde la oposición y el ala “renovadora” del partido azul tildaron estas acciones como un intento de desestabilización e incluso hablaron de un posible plan para dar un "golpe" tras que el expresidente sostuviera una reunión con policías y militares, según comentó el parlamentario. Arce reveló que sí existen reuniones, pero negó que estas respondan a un intento de desestabilización. Afirmó que Evo es un “patriota” y que defiende al Gobierno de Luis Arce. “Sin ningún fundamento ni prueba acusan al hermano Evo de querer dar un golpe. Por favor, Evo ha manifestado que vamos a defender a nuestro Gobierno. Desmentimos esas afirmaciones trasnochadas, son aberraciones. Evo es un patriota, en ese marco se ha reunido con ciertos sectores para trabajar la agenda (del) Bicentenario”, aseguró Arce. Para el parlamentario, el hecho de que Morales se cite con policías y militares no significa que vaya a planificar un golpe. Sin embargo, minutos después afirmó que no conoce con certeza si se reunió con dichas instituciones. “El hecho de que Evo se haya reunido con policías y militares no es, pues, para planificar un golpe. Es para empezar propuestas, que hacemos después de estos 200 años… Yo no conozco que se haya reunido con policías y militares. Sí hemos conversado y sé que nos vamos a reunir con microempresarios, con jóvenes, con sector salud. Con jóvenes estamos hablando de tecnología, hablamos de un Ministerio de Tecnología”, comentó Arce. Miembros de la oposición y hasta, según comenta Arce, algunos colegas del MAS alertaron que Morales se había reunido con policías y militares y calificaron el encuentro como intento de desestabilización, además de hablar de ilegalidades, pues el líder azul no tiene ningún cargo gubernamental. Al respecto, Arce pidió a opositores que le muestren dónde se indica que no se pueden reunir y afirmó que su persona se encuentra con efectivos policiales. “Yo quisiera que los opositores me muestren dónde dice que es prohibido que nos podamos reunir. Yo me reúno con policías, me hablan, me mandan sugerencias para combatir el contrabando. Aquí quieren hacer ver que Evo Morales quiere planificar un golpe, no hay tal objetivo en él”, afirmó.