Suspendieron audiencia: Calvo dice que los jueces y fiscales son funcionales al Gobierno





22/02/2023 - 12:05:46

Los Tiempos.- El expresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó este miércoles que no tiene expectativas por la justicia boliviana porque los jueces y fiscales "pactaron con el Gobierno". “Creo que la población boliviana tiene poca expectativa cuando se habla de justicia porque en Bolivia no hay justicia, vemos a los jueces y fiscales que han pactado con el Gobierno, que busca la justicia para perseguir, amedrentar y castigar a la población que piensa diferente. Una dictadura total”, dijo Calvo a la red Unitel. El caso fue abierto por una denuncia que hicieron 15 legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) porque supuestamente el cívico instruyó quitar la wiphala de los mástiles de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departamental en 2021. También lo acusan, de calificar, en esa ocasión a la wiphala como un “trapo” que no lo representa. “Esto es una mentira, no estaba ni presente por lo que se me está acusando, han buscado y han unido un montón de notas de prensa con la idea de hacerme un proceso por ultraje a símbolos patrios, discriminación y racismo”, dijo Calvo. “Ahora le toca al Juez (Alberto) Moreira que se ponga del lado de la justicia, la norma y las leyes y no a una llamada telefónica de estos ‘diputaditos’ (del MAS) que están promoviendo este proceso”, indicó Calvo. Suspenden el juicio hasta el 8 de marzo (ABI). – El inicio del juicio contra el cívico Rómulo Calvo por ultraje a la wiphala, símbolo patrio, fue suspendido hasta el 8 de marzo. En este caso, Calvo deberá responder por la presunta comisión de los delitos de incitación al racismo y ultraje a símbolos nacionales. La audiencia estaba programada para las 09h00, sin embargo, fue suspendida debido a que los abogados de la parte denunciante solicitaron aplazar este proceso ante problemas de salud, según señaló el cívico al salir del Palacio de Justicia en la capital cruceña. El juez determinó que este juicio iniciará el 8 de marzo, confirmó el abogado del cívico, Martín Camacho a medios locales. El 29 de abril de 2022, la Fiscalía de Santa Cruz presentó la imputación formal contra Calvo por los incidentes ocurridos en los actos protocolares por la efeméride cruceña en 2021.